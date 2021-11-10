حصيلة كورونا بالجزائر: 124 إصابة جديدة و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

124 حالة جديدة

74 حالة تماثلت للشفاء

19 مريض متواجدون في العناية المركزة

6 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 09 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

131 حالة جديدة

77 حالة تماثلت للشفاء

16 مريض متواجدون في العناية المركزة

4 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 08 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

98 حالة جديدة

69 حالة تماثلت للشفاء

15 مريض متواجدون في العناية المركزة

5 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 07 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 06 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 05 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.