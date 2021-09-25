-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة كورونا بالجزائر: 125 إصابة جديدة و09 وفيات

الشروق أونلاين
  • 981
  • 0
حصيلة كورونا بالجزائر: 125 إصابة جديدة و09 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا و09 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 24 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 23 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 22 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 21 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 20 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

مقالات ذات صلة
إدماج 80 ألف شاب في قطاع التربية قبل 31 ديسمبر

إدماج 80 ألف شاب في قطاع التربية قبل 31 ديسمبر

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021

.. زيادات في الأجور

.. زيادات في الأجور

البطاطا تقضي على ما تبقى من القدرة الشرائية!

البطاطا تقضي على ما تبقى من القدرة الشرائية!

أولياء في جولات مكوكية بحثا عن الكتب المدرسية

أولياء في جولات مكوكية بحثا عن الكتب المدرسية

غلق الطريق السيار شرق غرب الجمعة لمدة ساعة ونصف!

غلق الطريق السيار شرق غرب الجمعة لمدة ساعة ونصف!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد