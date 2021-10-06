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خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة كورونا بالجزائر: 125 إصابة جديدة و7 وفيات

الشروق أونلاين
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حصيلة كورونا بالجزائر: 125 إصابة جديدة و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

وأوضحت الوزارة في بيان لها الأربعاء، أن حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لوباء كورونا جاءت كالتالي:

1- 125 حالة جديدة

2- 92 حالة تماثلت للشفاء

3- 18 مريضا بالعناية المشددة

4- 7 وفيات

131 إصابة جديدة و5 وفيات الثلاثاء 5 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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