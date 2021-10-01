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خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة كورونا بالجزائر: 158 إصابة جديدة و3 وفيات

الشروق أونلاين
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حصيلة كورونا بالجزائر: 158 إصابة جديدة و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 30 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الخميس ، عن تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 29 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 28 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 27 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الإثينن، عن تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا و09 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

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