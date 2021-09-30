حصيلة كورونا بالجزائر: 161 إصابة جديدة و7 وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 30 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الخميس ، عن تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الإثينن، عن تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا و09 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.