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خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة كورونا بالجزائر: 166 إصابة جديدة و10 وفيات

الشروق أونلاين
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حصيلة كورونا بالجزائر: 166 إصابة جديدة و10 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 23 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 22 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 21 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 20 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

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