-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة كورونا بالجزائر: 219 إصابة جديدة و21 حالة وفاة

الشروق أونلاين
  • 945
  • 0
حصيلة كورونا بالجزائر: 219 إصابة جديدة و21 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا فقد تم تسجيل 182 حالة شفاء، 24 مريضا بالعناية المركزة و21 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصلية كورونا بالجزائر: 242 إصابة جديدة و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 242 إصابة جديدة، بفريوس و16 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 14 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 227 إصابة جديدة، بفريوس و18 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 13 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، تسجيل 233 إصابة جديدة، بفريوس و18 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

مقالات ذات صلة
بلاني للشروق: الجزائر لم تقدم أي عرض سري للمغرب مقابل إعادة العلاقات الدبلوماسية

بلاني للشروق: الجزائر لم تقدم أي عرض سري للمغرب مقابل إعادة العلاقات الدبلوماسية

القبض على عنصرين من الماك ضمن فوج من الحراقة بعنابة

القبض على عنصرين من الماك ضمن فوج من الحراقة بعنابة

محكمة سيدي أمحمد: 27 سبتمبر تاريخ النطق بالأحكام في قضية ملزي

محكمة سيدي أمحمد: 27 سبتمبر تاريخ النطق بالأحكام في قضية ملزي

الرئيس تبون يقر 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام

الرئيس تبون يقر 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام

مُختصّون يجدّدون مطلب فرض “شهادة نفسية” على سائقي الحافلات والشاحنات

مُختصّون يجدّدون مطلب فرض “شهادة نفسية” على سائقي الحافلات والشاحنات

تمكين 6 آلاف مكتتب من تحميل أوامر دفع الشطر الأول

تمكين 6 آلاف مكتتب من تحميل أوامر دفع الشطر الأول

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد