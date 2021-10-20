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خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة كورونا بالجزائر: 76 إصابة جديدة و3 وفيات

الشروق أونلاين
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حصيلة كورونا بالجزائر: 76 إصابة جديدة و3 وفيات

حصلية كورونا بالجزائر ليوم الاربعاء 20 أكتوبر 2021 

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة كما يلي:

1- 76 حالة جديدة

2- 61 حالة تماثلت للشفاء

3- 17 مريض متواجدون في العناية المركزة

4- 3 وفيات.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

1 78 حالة جديدة.

2 67 حالة تماثلت للشفاء.

3– 11 مريض متواجدون في العناية المركزة.

4– 1 وفيات.

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