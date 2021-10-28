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حصيلة كورونا بالجزائر: 91 إصابة جديدة و3 وفيات

الشروق أونلاين
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حصيلة كورونا بالجزائر: 91 إصابة جديدة و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

91 حالة جديدة

68 حالة تماثلت للشفاء

14 مريض متواجدون في العناية المركزة

3 وفيات.

حصلية كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

79 حالة جديدة.

65 حالة تماثلت للشفاء.

15 مريض متواجدون في العناية المركزة.

5 وفيات.

حصلية كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

87 حالة جديدة

71 حالة تماثلت للشفاء

10 مريض متواجدون في العناية المركزة

5 وفيات.

حصلية كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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