حصيلة كورونا بالجزائر: 98 إصابة جديدة و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

98 حالة جديدة

69 حالة تماثلت للشفاء

15 مريض متواجدون في العناية المركزة

5 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 07 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 06 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 05 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.