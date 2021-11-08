-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حصيلة كورونا بالجزائر: 98 إصابة جديدة و5 وفيات

الشروق أونلاين
  • 573
  • 0
حصيلة كورونا بالجزائر: 98 إصابة جديدة و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

98 حالة جديدة

69 حالة تماثلت للشفاء

15 مريض متواجدون في العناية المركزة

5 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 07 نوفمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 06 نوفمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 05 نوفمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

مقالات ذات صلة
تقارب جزائري إيطالي

تقارب جزائري إيطالي

غلاء الأعلاف يرهن نشاط مربي المواشي

غلاء الأعلاف يرهن نشاط مربي المواشي

أخبار الجزائر ليوم الأحد 07 نوفمبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الأحد 07 نوفمبر 2021

إدانة الإرهابي “أبو الدحداح” بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا

إدانة الإرهابي “أبو الدحداح” بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا

توقيف 13 شخصا في معركة شوارع مرعبة

توقيف 13 شخصا في معركة شوارع مرعبة

عليكم بالتكفل الجيد بالمستخدمين العسكريين

عليكم بالتكفل الجيد بالمستخدمين العسكريين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد