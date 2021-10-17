حصيلة كورونا تواصل التراجع وتنزل تحت الـ 90 إصابة

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

105 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..السبت 15 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

105 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..الجمعة 15 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

1- 101 حالة جديدة.

2- 75 حالة تماثلت للشفاء.

3- 13 مريض متواجدون في العناية المركزة.

4- 3 وفيات.

105 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..الخميس 14 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

1- 105 حالة جديدة.

2- 77 حالة تماثلت للشفاء.

3- 12 مريض متواجدون في العناية المركزة.

4- 2 وفيات.

105 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..الأربعاء 13 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

1- 110 حالة جديدة.

2- 75 حالة تماثلت للشفاء.

3- 11 مريض متواجدون في العناية المركزة.

4- 3 وفيات.

110 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات..الثلاثاء 12 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا للمؤشرات التي أعلنت عنها وزارة الصحة الاثنين فان عدد الإصابة بفيروس كورونا تراجع لأول مرة منذ أشهر تحت عتبة 100 حالة لليوم الثاني على التوالي.

1- 95 حالة جديدة

2- 73 حالة تماثلت للشفاء

3- 13 مريض متواجدون في العناية المركزة

4- 4 وفيات.

98 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2 وفيات..الاثنين 11 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين ، عن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا للمؤشرات التي أعلنت عنها وزارة الصحة الاثنين فان عدد الإصابة بفيروس كورونا تراجع لأول مرة منذ أشهر تحت عتبة 100 حالة

1- 98 حالة جديدة

2- 81 حالة تماثلت للشفاء

3- 14 مريض متواجدون في العناية المركزة

4- 2 وفيات

107 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات..الأحد 10 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 107 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 204597 إصابة.

1- 107حالة جديدة

2- 83 حالة تماثلت للشفاء

3- 15 مريض متواجدون في العناية المركزة

4- 3 وفيات.

102 إصابة جديدة و4 وفيات السبت 9 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 231385 إصابة.

1- 102حالة جديدة

2- 77 حالة تماثلت للشفاء

3- 13 مريض متواجدون في العناية المركزة

4- 4 وفيات.

112 إصابة جديدة و3 وفيات الجمعة 8 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 231283 إصابة.

1- 112حالة جديدة

2- 87 حالة تماثلت للشفاء

3- 14 مريض متواجدون في العناية المركزة

4- 3 وفيات.

105 إصابة جديدة و5 وفيات الخميس 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 231171 إصابة.

1- 105حالة جديدة

2- 93 حالة تماثلت للشفاء

3- 20 مريض متواجدون في العناية المركزة

4- 5 وفيات.

125 إصابة جديدة و7 وفيات الأربعاء 6 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الأربعاء، أن حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لوباء كورونا جاءت كالتالي:

1- 125 حالة جديدة

2- 92 حالة تماثلت للشفاء

3- 18 مريضا بالعناية المشددة

4- 7 وفيات

131 إصابة جديدة و5 وفيات الثلاثاء 5 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.