حصيلة مأساوية للوفيات باختناقات الغاز

تسجيل 17 ضحية خلال شهرين وتكثيف حملات التحسيس

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن حصيلة مأساوية للوفيات جراء حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون التي يسببها تسرب الغاز، بتسجيل 17 حالة وفاة منذ بداية شهر أكتوبر المنصرم.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية، الملازم أول يوسف عبدات، في تصريح لوأج، أنه مع بداية كل موسم البرد وانخفاض درجات الحرارة، تبرز ظاهرة الاختناقات والتسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون أو الحرائق التي يسببها تسرب الغاز، مضيفا أن مصالح الحماية المدنية سجلت منذ الفاتح من أكتوبر الماضي وفاة 17 شخصا مع إنقاذ 446 آخرين من موت محقق.

وللوقاية من هذه الأخطار أكد المتحدث تنظم المديرية العامة للحماية المدنية كل سنة حملات تحسيسية على شكل قوافل تجوب جميع مناطق الوطن، يتم خلالها تقديم النصائح والإرشادات وتوزيع المطويات على المواطنين للتعريف بأخطار التسمم واستنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون، بالإضافة إلى الومضات التحسيسية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للحماية المدنية وكذا المشاركة في الحصص التلفزيونية والإذاعية.