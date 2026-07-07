حصيلة مقلقة.. تسجيل 70 حريقا عبر عدة ولايات خلال 24 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 70 حريقا عبر عدد من ولايات الوطن، شملت الغابات والأدغال والأحراش، إلى جانب المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والنخيل.

وأفادت الحماية المدنية، في حصيلتها الممتدة من 6 إلى 7 جويلية 2026 على الساعة السابعة صباحا، بأنه تم القضاء نهائيا على 69 حريقًا، بينما لا تزال فرق التدخل تواصل عمليات إخماد حريق غابي بمنطقة قطي، غابة الحيارة، ببلدية سيدي علي بن يوب في ولاية سيدي بلعباس، بدعم من طائرتين من نوع AT-802 نفذتا أربع طلعات لإخماد النيران.

وشهدت ولايات بجاية، تيزي وزو، تلمسان، سطيف، سكيكدة، خنشلة، سوق أهراس وعنابة حرائق مست الغابات والأدغال، غير أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة عليها وإخمادها بالكامل.

كما طالت الحرائق محاصيل زراعية وأشجارا مثمرة وأشجار نخيل في عدد من الولايات، من بينها تيارت، الشلف، قالمة، المدية، سيدي بلعباس، أم البواقي، سعيدة، ميلة، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، أدرار، تيميمون وتقرت، إضافة إلى ولايات أخرى، حيث نجحت فرق التدخل في احتواء مختلف الحرائق ومنع امتدادها إلى مساحات إضافية.