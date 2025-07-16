حصيلة نوعية أخرى لوحدات الجيش في ملاحقة الجريمة

توقيف 43 تاجر مخدرات وحجز 3 قناطير على الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، في ظرف أسبوع، من إحباط محاولات إدخال أزيد من ثلاثة قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، حسب ما أوردته، الأربعاء، حصيلة عملياتية للجيش.

وأوضح المصدر ذاته أنه و”في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 16 جويلية 2025، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية، تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة عبر كامل التراب الوطني”.

ففي إطار محاربة الجريمة المنظمة و”مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 43 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 3 قناطير و93 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم حجز54.77 كيلوغرام من مادة الكوكايين بالناحية العسكرية الرابعة و(320.430) قرص مهلوس، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية”.

من جهة أخرى، “أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية، بسواحلنا الوطنية، وأنقذوا (58) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 136 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”، وفقا للحصيلة ذاتها.