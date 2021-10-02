حصيلة وفيات كورونا تتجاوز 5 مليون ومتحور دلتا يواصل اجتياح العالم

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا 5 مليون شخص عبر العالم، مع استمرار متحور دلتا في اجتياح مختلف الدول.

وبحسب ما أفاد إحصاء لوكالة رويترز فقد استغرق وصول عدد وفيات كورونا إلى 2.5 مليون ما يقرب من عام، في حين تم تسجيل 2.5 مليون حالة وفاة التالية خلال 236 يوما.

وتم تسجيل أكثر من نصف كل حالات الوفيات العالمية خلال 7 أيام في المتوسط بالولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك والهند.

كما تم تسجيل 8 آلاف حالة وفاة في المتوسط يوميا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي وهو ما يمثل 5 حالات وفاة كل دقيقة.

وقد تجاوز عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة عتبة 700 ألف وفاة، وفقا لإحصاء قامت به جامعة “جونز هوبكنز” (Johns Hopkins) وهو رقم يعادل تقريبا عدد سكان العاصمة واشنطن.

وفي واشنطن وضعت مئات آلاف الأعلام البيضاء على العشب أمام منتزه “ناشيونال مول” (National Mall) القريب من البيت الأبيض إحياء لذكرى الذين توفوا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وتشكل إلزامية وضع الأقنعة الواقية عقبة أساسية أمام جهود مواجهة الفيروس، لتحوله إلى قضية سياسية ومصدر انقسام بين الأميركيين.

وقد سعى بعض حكام الولايات الجمهوريين -كما في تكساس وفلوريدا- إلى حظر إلزامية القناع بحجة أن ذلك يمثل خرقا للحريات الفردية.

يأتي هذا فيما تلقى أكثر من 55% من السكان اللقاح بالكامل بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، الجمعة، أن التلقيح ضد كورونا سيكون إلزاميا لجميع الطلاب في الولاية.

وهي خطوة أولى من نوعها، حيث أدى التردد في أخذ اللقاحات إلى إبطاء جهود كبح انتشار الفيروس.

وهذا القرار سيتم تنفيذه على مراحل بانتظار منح هيئة إدارة الغذاء والدواء الأميركية “إف دي إيه” (FDA) موافقتها الكاملة على استخدام الفئات العمرية الصغيرة للقاحات كورونا.

وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم إن “كاليفورنيا ستفرض على أولادنا الحصول على لقاح مضاد لكورونا للذهاب الى المدرسة”، حسب الجزيرة نت.

وأصيب الكثير من الأطفال بفيروس كورونا خلال الموجة الأخيرة التي طغى عليها متحور دلتا، لكن الآن ينظر إلى تلقيح الشبان على أنه المفتاح لإبقاء المدارس مفتوحة والمساعدة في محاربة الفيروس.

وفي المملكة المتحدة، قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الجمعة، إن إصابات فيروس كورونا في إنجلترا ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر الماضي مدفوعة بزيادة في حالات العدوى بين طلاب المدارس.

وتشير التقديرات إلى أن معدل الانتشار بلغ نسبة 4.58% بين طلاب المرحلة الثانوية بما يعني أن واحدا من كل 25 طالبا جاءت نتيجة فحوصه إيجابية مقارنة بنسبة 2.81% من الطلاب في نفس الفئة العمرية في الأسبوع السابق له.

وبلغ معدل التفشي الإجمالي في بريطانيا واحدا من كل 85 شخصا بما يزيد قليلا عن الأسبوع السابق وهو واحد من كل 90، لكنه لا يزال أقل مما كان عليه قبل أسبوعين حين كان يقدر بنحو واحد من بين كل 80 شخصا.

وكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطة لمواجهة فيروس كورونا في الشتاء تشمل إعطاء الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما جرعة من لقاح كورونا.

وفي بكين، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين -اليوم السبت- إن البر الصيني (القارة الصينية) الرئيسي سجل 41 إصابة جديدة بكورونا يوم الجمعة، وهو ارتفاع من 34 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن حالتين فقط من الإصابات الجديدة محلية.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 هبوطا من 25 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي أكثر من 96 ألفا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 حالة.

المصدر: وكالات