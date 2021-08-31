“حضرنا كل ظروف إقامة الخضر بمراكش”

المناجير العام للخضر يثني على مساعدة الجامعة المغربية لكرة القدم

أكد المناجير العام للمنتخب الوطني الأول، أمين العبدي، أن كل الأمور مضبوطة بخصوص سفرية الخضر إلى المغرب من أجل مواجهة منتخب بوركينا فاسو، يوم 7 سبتمبر، بمدينة مراكش، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وأوضح لعبدي، الثلاثاء، في تصريحات لموقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الفاف انتهت من تنظيم جميع الأمور المتعلقة بسفرية رفاق القائد رياض محرز إلى المغرب من أجل مواجهة بوركينا فاسو في الجولة الثانية من تصفيات المونديال، سواء تعلق الأمر بالحجوزات الضرورية على غرار وسائل النقل وفندق الإقامة في مكان المباراة التي ستجرى بمدينة مراكش.

وقال: “لقد انتهينا من تنظيم جميع المسائل الخاصة بتنقل المنتخب الوطني إلى المغرب، من أجل مواجهة منتخب بوركينا فاسو في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، قمنا بجميع الحجوزات من وسائل النقل ومقر الإقامة عن بعد حتى قبل التنقل إلى عين المكان للتأكد من جودة الوسائل والتجهيزات التي ستوضع تحت تصرف الخضر خلال إقامتهم إلى مراكش”.

وأضاف: “إن الناخب الوطني جمال بلماضي هو من قرر السفر إلى المغرب بـ24 ساعة فقط قبل موعد مباراة بوركينا فاسو، بعد أن وجد أنه من غير الضروري الإقامة لفترة طويلة هناك ما دام أن الظروف المناخية تشبه كثيرا الظروف الموجودة بالجزائر”. مشيرا إلى أن الخضر سيواصلون التربص بمركز سيدي موسى بعد مباراة جيبوتي يوم 2 سبتمبر ولغاية السادس من نفس الشهر. وقال: “اللاعبون سيواصلون التحضيرات في مركز سيدي موسى بعد مباراة جيبوتي، وسيتنقلون إلى المغرب يوم 6 سبتمبر، وسيتدربون في نفس اليوم على ملعب المباراة”.

وفند العبدي الشائعات التي تحدثت على عرقلة الجهات المغربية لسفريته إلى مراكش التي كانت من أجل الوقوف على تحضير إقامة الخضر في مراكش. وقال: “تلقينا ترحابا كبيرا في المغرب سواء من الجامعة المغربية لكرة القدم التي كانت في استقبالنا وقدمت لنا التسهيلات اللازمة، وبصراحة الجميع استقبلنا بحفاوة وصدر رحب وتلقينا معاملة حسنة من المغاربة”. موضحا” كل ما في الأمر أنني واجهت صعوبات للدخول إلى المغرب في السفرية الأولى، بسبب القواعد التي تفرضها السلطات المغربية على زوارها في إطار محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد”.