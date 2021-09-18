حضور الجمهور لِمقابلات “الخضر” يتأجّل

لن يحضر الجمهور إلى ملعب البليدة، لِمتابعة وقائع مباراة المنتخب الوطني الجزائري والزّائر فريق النيجر.

وتُجرى هذه المباراة مساء الـ 8 من أكتوبر المقبل، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وقالت وزارة الشباب والرياضة إن حضور الجمهور الجزائري إلى المدرجات في المقابلات الدولية، مازال غير مُبرمج. وأشارت بِهذا الصّدد إلى مباراة “الخضر” والنيجر، وأيضا مواجهتَي العودة لِناديَي شباب بلوزداد ووفاق سطيف هذا الأحد، في منافسة رابطة أبطال إفريقيا. كما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، السبت.

وكانت وزارة عبد الرزاق سبقاق قد أعلنت مُؤخّرا، عن السّماح للجمهور بِارتياد الملاعب، لِمتابعة وقائع مختلف المنافسات الرياضية للموسم الجديد. ولكن بعد “التوضيح” المذكور أعلاه، تبيّن أن الرّخصة تتعلّق بِالمنافسات المحلية فقط ولا تشمل المسابقات الدولية. تفاديا لِتفاقم الإصابات بِفيروس “كورونا”.

للإشارة، فإن مباراة الجزائر وزامبيا في الـ 14 من نوفمبر 2019 بِملعب البليدة، ضمن إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022، هي آخر مواجهة خاضها أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي داخل القواعد، بِحضور الجمهور.