حضور حفلي الافتتاح والاختتام لن يكون مجانيا

ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022

أكدت الأخبار المتداولة من محيط اللجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط أن حفل الافتتاح للطبعة الـ19 المنتظر يوم 25 جوان المقبل، وكذا حفل الاختتام المبرمج يوم 6 جويلية من الشهر القادم لن يكونا بالمجان، وعلى الراغبين في الحضور شراء التذاكر التي سيتم طرحها عبر منصة رقمية في شبكة الأنترنيت مع اقتراب موعد انطلاق الألعاب، كما أن ثمن التذكرة سيكون رمزيا وغير مرتفع حتى يتسنى لجميع المواطنين فرصة الحضور.

الدخول خلال الدورة مجاني في كل الرياضات

من جهة أخرى، فإن الدخول إلى مختلف القاعات والملاعب المخصصة لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 ستكون مجانية للجميع، على أن يحصل الراغبون في متابعة مختلف الرياضات على التذاكر عبر موقع سيخصص لهذا الإطار، واستخراج التذكرة الإلكترونية من شبكة الأنترنيت، وجاءت هذه الخطوة من أجل ضمان أكبر حضور جماهيري ممكن، سيكون بمثابة دليل على نجاح هذه الألعاب.

اختيار مصارع الجيدو دريس مسعود لحمل الراية

بعد طول انتظار، تم اختيار مصارع الجيدو ادريس مسعود لحمل الراية الوطنية في حفل افتتاح النسخة الـ19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 يوم 25 جوان القادم، وحظي ابن مدينة وهران وتحديدا الحي الشعبي المدينة الجديدة بهذا الشرف بعد أن كتب اسمه بأحرف من ذهب، وتتويجه بالميدالية الذهبية خلال البطولة الأفريقية للجيدو التي أقيمت قبل بضعة أيام بوهران رغم أن سنه لم تتجاوز الـ21 عاما، علما وأن بطلة الملاكمة إيمان خليف ستكون حاملة للراية الوطنية أيضا من الجانب النسوي.

19 جوان آخر أجل لتسجيل رياضيي ألعاب القوى

حددت اللجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 تاريخ 19 جوان المقبل كآخر أجل للرياضيين الراغبين في المشاركة بالنسبة لرياضة ألعاب القوى، حيث ستغلق الأبواب في هذا التاريخ أي قبل 6 أيام عن انطلاق الحدث المتوسطي، على أن ينضم هؤلاء إلى الوفد الجزائري المشارك، الذي سيتواجد في القرية الأولمبية التي أعدت لهذا الغرض.

اختيار المصارع دريس مسعود رفقة خليف إيمان لحمل علم الوفد الجزائري

أعلنت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، الاثنين، أن حامل علم الجزائر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط رفقة إيمان خليف سيكون مصارع الجيدو دريس مسعود رضوان، بطل إفريقيا وابن الباهية وهران.

الملاكم الشاب، البالغ من العمر 20 سنة، توج باللقب القاري في فئة اقل من 73 كلغ خلال بطولة إفريقيا الأخيرة للجيدو التي جرت بقصر المؤتمر بوهران في ماي الفارط.

وكانت اللجنة الأولمبية اختارت الأسبوع الفارط نائبة بطلة العالم للملاكمة، إيمان خليف، لحمل علم الوفد الجزائري، خلال مراسم حفل افتتاح النسخة التاسعة عشرة للألعاب المتوسطية-2022 بوهران المقررة ما بين 25 جوان و6 جويلية القادم.

يذكر، أن إيمان خليف (63 كلغ) كانت قد توجت بلقب نائب بطلة العالم خلال المونديال الأخير للملاكمة الذي جرى بمدينة إسطنبول التركية.

وبفوزها بالميدالية الفضية، تكون خليف قد حققت سابقة أولى في تاريخ الملاكمة النسوية الجزائرية. وكانت ابنة مدينة تيارت قد احتلت المركز الخامس في أولمبياد 2020 بطوكيو (اليابان).

وينتظر أن يشارك في الموعد المتوسطي لمدينة وهران، 3434 رياضي من 26 بلدا، في وقت تسجل إيطاليا حضورها في هذه الألعاب، بأكبر عدد من الرياضيين بتعداد يضم 565 عضو من أصل 5165 مشارك (رياضيين ورسميين) متبوعة بالبلد المنظم (الجزائر) بـ 522 عنصر من بينهم 193 رياضي و136 رياضية.

وزير الشباب والرياضة من معسكر

المنصة الرقمية سبيل مهم في تسيير مرحلة الألعاب المتوسطية وما بعدها

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الثلاثاء، أنه سيتم الاعتماد على المنصة الرقمية في تسيير 43 مرفقا رياضيا وشبانيا معتمدا للألعاب المتوسطية التي ستنطلق بعد أيام، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل العمل بهذه المنصة بعد التظاهرة من خلال إدخال جميع المرافق الرياضية ضمن تغطية هذه المنصة.

الوزير، وخلال زيارة قادته لولاية معسكر لتفقد هياكل قطاعه، أشار إلى أنه تم نبذ السياسة القديمة في بيع التذاكر الورقية وقد بات من اليوم وجوبا اعتماد البيع الإلكتروني للولوج للملعب لضمان أمن الجمهور وعدم تسلل أي كان للمدرجات ولإضفاء مرونة على دخول ومغادرة الجمهور للملعب وكذا للقضاء على ظاهرة تزوير التذاكر، حيث تم تسجيل أكثر من 1200 تذكرة مزورة خلال اللقاء التي احتضنه ملعب 5 جويلية مؤخرا.

سبقاق الذي عبر عن ارتياحه للمرافق الرياضية والشبانية التي تتواجد في ولاية معسكر وأكد على جاهزية المركب الرياضي لسيق لاحتضان جزء من الألعاب المتوسطية وهو مرفق رياضي يضم ملعبا يتسع لـ20 ألف متفرج وقاعة متعددة الرياضات ومسبحا وملعبا جانبيا مخصصا للتدريبات ومجهزا بأحدث التقنيات سواء من ناحية الإضاءة أو كاميرات المراقبة أو منصات وغرف الصحافة وكذا قارئات إلكترونية التي تمكن من الولوج للملعب في ظرف ساعة ونصف والخروج منه في ظرف ربع ساعة.

ودعا سبقاق السلطات إلى تنظيم تظاهرات رياضية تجريبية قبل موعد الألعاب المتوسطية لتسجيل مواطن الخلل. كما دعا كذلك إلى الترويج للألعاب المتوسطية ليس في وهران ومعسكر بل عبر جميع ولايات الوطن..

ولمح الوزير لإمكانية استغلال المركب الرياضي لسيق في البطولة الإفريقية للمحليين التي ستجرى السنة المقبلة لما فيه من مقاييس ومعايير مطلوبة في انتظار تأكيد لجنة مختصة ستعاين المركب هذا الأسبوع وتقف على مدى رفع التحفظات السابقة.

وعاين الوزير في بداية زيارته لولاية معسكر المركب الرياضي لسيق ثم ملعب الوحدة الإفريقية بعاصمة الولاية الذي يتطلب غلافا ماليا من أجل إعادة صيانته وترميمه وإعادة أرضية الميدان أين أبدى المسؤول موافقة مبدئية لإطلاق أشغال تهيئة وصيانة حال توفر الأموال المطلوبة.

كما زار المركز الجهوي للدراجين الذي تعرف أشغاله توقفا منذ مدة طويلة لعدة اعتبارات تقنية مالية، وهنا أكد سبقاق على أن الوزارة ستتكفل بإنهاء جميع المشاريع المتوقفة التي تقدمت نسبة أشغالها قبل التنقل للمركز الجهوي للفروسية أين دعا إلى الاهتمام بهذه الرياضة خاصة في ولاية معروفة بطابعها الفلاحي.

سبقاق، وبعد عرض قدمه مدير القطاع أثنى على جهود السلطات في إنجاز العديد من المرافق الرياضية على غرار الملاعب الجوارية والبلدية والقاعات المتعددة الرياضات والمركبات الرياضية، إضافة إلى قرار والي معسكر عبد الخالق صيودة بتحويل الأسواق الجوارية المهملة إلى قاعات رياضية وهنا دعا الوزير إلى الاهتمام بباقي الرياضات الفردية والجماعية.