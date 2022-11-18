حضور مديري الإقامات الجامعية أثناء تقديم الوجبات إجباري

مع تحسين نوعيتها والسهر على نظافتها

دعا مجددا الديوان الوطني للخدمات الجامعية مديري الإقامات الجامعية إلى ضرورة حضورهم الشخصي أثناء تقديم الوجبات على مستوى مطاعم الإقامات وذلك حرصا على التكفل الأمثل والسريع والفعال بمشاكل الطلبة.

وفي الموضوع، أشارت تعليمة صادرة عن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، مؤرخة الشهر الجاري، موجهة إلى مديري الخدمات الجامعية ومن خلالهم إلى جل مديري الإقامات الجامعية، تحوز “الشروق” نسخة منها، إلى أن الزيارات الميدانية التي قامت بها الوصاية لبعض الإقامات الجامعية قد بينت الغياب التام لمديري الإقامات الجامعية أثناء تقديم الوجبات وهو ما قد يؤثر – تقول التعليمة – سلبا على معالجة أي طارئ.

وقصد معالجة المشاكل والاختلالات التي كثيرا ما تحدث على مستوى المطاعم الجامعية، لاسيما خلال الفترات المسائية، فقد طلبت الوصاية من مديري الإقامات الجامعية، من دون استثناء، بضرورة حضورهم الشخصي والإجباري، أثناء تقديم الوجبات الغذائية وذلك بغرض الوقوف عن قرب على حسن سيرورة الخدمة.

وألحت تعليمة الوصاية على أهمية التكفل السريع والفعال بمشاكل الطلبة وكذا العمل على تحسين الوجبات ونظافتها مع احترام البرنامج الأسبوعي للوجبات الذي تم إعداده في هذا الصدد مسبقا.