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اقتصاد

حضور ملفت للشركات الجزائرية في موريتانيا

الشروق أونلاين
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حضور ملفت للشركات الجزائرية في موريتانيا

 تم أمس السبت،في العاصمة الموريتانية نواقشوط، التوقيع على 07 مذكرات تفاهم بين متعاملين اقتصاديين جزائريين ونظرائهم الموريتانيين، وذلك على هامش معرض المنتجات الجزائرية المقام حاليا في نواكشوط

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، فان الاتفاقيات الموقع يف مقر المعرض الدائم لشركة تصدير فرع “صفاكس”، تخص مجالات التعاون والتصدير والتمثيل التجاري في عدة قطاعات، أبرزها الصناعات الغذائية والخزف والسيراميك والأثاث المكتبي والأبواب الداخلية والخارجية والنوافذ، إلى جانب الصناعات الصيدلانية والقفازات الطبية الجراحية والأواني المنزلية والأثاث المعدني والبناء الحديدي الجاهز والخزانات المعدنية وأسلاك التلحيم.

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