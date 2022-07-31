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حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يسقط على الأرض

الشروق أونلاين
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  • 30
حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يسقط على الأرض

أفاد مركز الفلك الدولي بسقوط حطام الصاروخ الصيني شرق المحيط الهندي، بعد أن أثار هلعا في بعض أنحاء العالم من أن يسقط على مناطق مأهولة بالسكان.

وفي وقت سابق توقع خبراء فضاء أميركيون سقوط حطام صاروخ الفضاء الصيني “لونغ مارش 5 بي” (Long March 5B) على الأرض في الساعات الأخيرة من ليلة السبت، من دون تحديد مكان سقوط حطام الصاروخ على الأرض.

وقالت قيادة الفضاء الأميركية إن الصاروخ “لونغ مارش 5 بي” دخل مجددا إلى الغلاف الجوي فوق المحيط الهندي في حوالي الساعة 16:45مساء السبت بتوقيت غرينتش، لكنها أحالت أسئلة حول “الجوانب الفنية لعودة الدخول مثل موقع السقوط المحتمل لتناثر الحطام” إلى الصين.

وقال بيل نيلسون، مدير ناسا: “يجب على جميع الدول التي ترتاد الفضاء اتباع أفضل الممارسات المعمول بها والقيام بدورها في مشاركة هذا النوع من المعلومات مقدما للسماح بتنبؤات موثوقة بمخاطر السقوط المحتمل لتناثر الحطام”.

وتابع أن “القيام بذلك أمر بالغ الأهمية للاستخدام المسؤول للفضاء ولضمان سلامة الناس هنا على الأرض.”

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في ماليزيا مقطع فيديو لما بدا أنه حطام صاروخي.

وأظهر الفيديو لحظة عبور الصاروخ فوق ماليزيا، قبل تحطمه في المحيط الهندي، وظن الشخص الذي نشر الفيديو أنه مذنب في السماء.

وقالت شركة إيروسبيس، وهي مركز أبحاث غير ربحي ممول من الحكومة بالقرب من لوس أنجليس، إن السماح للمرحلة الأساسية الرئيسية للصاروخ التي تزن 22.5 طن بالعودة إلى الأرض في إعادة دخول غير خاضعة للرقابة أمر ينم عن تصرف غير مسؤول.

وكان محللون قالوا في الأيام القليلة الماضية إن جسم الصاروخ سيتفكك أثناء دخوله إلى الغلاف الجوي، لكنه كبير بما يكفي لدرجة أن أجزاء كبيرة منه ستنثر الحطام على مساحة تبلغ حوالي 2000 كيلومتر وعرضها حوالي 70 كيلومترا.

وقالت الصين في وقت سابق هذا الأسبوع إنها ستتتبع الحطام عن كثب لكنها قالت إنه لا يشكل خطورة كبيرة على أي شخص على الأرض.

حادثة الصاروخ الصيني التائه تتكرر مع آخر لشركة فضاء أمريكية (فيديو)

وفي 16 ماي 2021، أعلنت شركة روكيت تاب الأمريكية المتخصصة في مجال العلوم الفضائية، عن فقدانها السيطرة على أحد الصواريخ الإلكترونية وخروجه عن مداره، وذلك بعد فشل عملية إطلاقه من منشأتها في نيوزيلندا.

وجاء في بيان للشركة : بعد الإقلاع الناجح، والحرق في المرحلة الأولى، والفصل المرحلي، واجه Rocket Lab حالة شاذة خلال مهمته الإلكترونية العشرين.

وأضافت: حدثت المشكلة بعد اشتعال المرحلة الثانية أثناء الرحلة في 15 ماي 2021 بالتوقيت العالمي المنسق، مما أدى إلى فقدان المهمة.

وأكملت: ظلت المرحلة الثانية لمركبة الإطلاق ضمن ممر الإطلاق المتوقع ولم تتسبب في أي ضرر للجمهور أو أطقم الإطلاق أو الاسترداد الخاصة بـ Rocket Lab أو موقع الإطلاق”.

وأكدت: المرحلة الأولى من Electron أكملت بأمان إطلاقاً ناجحاً تحت المظلة ويعمل فريق الاسترداد في Rocket Lab على استعادة المرحلة من المحيط كما هو مخطط لها”.

وأشارت إلى أن فريق روكيت بات يعمل بشكل وثيق مع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) للتحقيق في الشذوذ وتحديد السبب الجذري لتصحيح المشكلة للمهام المستقبلية.

و تأسفت الشركة : نحن نأسف بشدة لعملائنا BlackSky لخسارة حمولاتهم، نحن نتفهم الجهد الهائل الذي يبذل في كل مركبة فضائية ونشعر بخسارة وخيبة أملهم.

وبهذا الشأن، قال مؤسس شركة Rocket Lab ورئيسها التنفيذي، بيتر بيك:  يعمل فريقنا بجد لتحديد المشكلة، وتصحيحها، والعودة بأمان إلى المنصة في أسرع وقت ممكن.

وأثار إعلان الشركة الأمريكية، مخاوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً وأنه لم يمضي على سقوط الصاروخ الصيني الذي أرعب العالم سوى عدة أيام.

وذكر مختصون أن الأمر ليس مثيرا للقلق كما حدث مع الصاروخ الصيني إذ أن وزن صاروخ الشركة الأميركية يزن 500 كيلوغرام بينما كان وزن حطام الصاروخ الصيني يفوق 21 طنا.

نهاية أزمة الصاروخ الصيني وبكين تعلن مكان سقوطه

وأعلنت بكين يوم 8 ماي 2021 أن بقايا الصاروخ الصيني “لونغ مارش 5بي” سقطت في المحيط الهندي، وأن معظم مكوناته دمرت فور دخوله الغلاف الجوي للأرض، لتنهي بذلك تكهنات استمرت أياما بشأن موقع سقوط الصاروخ.

وقال مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني إن أجزاء من الصاروخ دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحا بتوقيت بكين (02:24 بتوقيت غرينتش) وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وتضع الإحداثيات نقطة الارتطام في المحيط الهندي جنوب غربي الهند وسريلانكا.

وأكد المكتب أن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي.

وانطلق الصاروخ “لونغ مارش 5 بي” من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، حاملا على متنه مركبة “تيانهي” غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية مدارية.

الصاروخ الصيني: تكهنات ورعب لعدة أيام

توقعت مؤسسة “إيروسبيس كوربوريشن” الأميركية للأبحاث الفضائية أن تسقط شظايا الصاروخ، الذي فقدت الصين السيطرة عليه فوق شمال شرق أفريقيا.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” أن منظمة الأبحاث الفضائية توقعت سقوط الصاروخ عند الساعة 11:43 مساء، بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة فوق السودان.

وهوّنت الصين من المخاوف الدولية حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين إن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، والذي يتوقع أن يدخل الغلاف الجوي خلال يومين، “لا يمثل أي خطر على سكان الأرض”.

وأطلقت الصين 3 مكونات لمحطتها الفضائية الأسبوع الماضي بصاروخ يفترض أن يعود إلى الأرض، لكن حدثت مشكلة وفقدت السيطرة على الصاروخ.

وأكد وينبين أن “احتمال التسبب الصاروخ بأضرار على الأرض ضئيل جدا”.

وكانت صحيفة غلوبال تايمز الصينية قد ذكرت الأربعاء الماضي أن حطام الصاروخ سيسقط على الأرجح في مياه دولية، وسط مخاوف من أن يسبب ضررا عندما يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض.

خبير أممي: هذا هو موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني

وكان نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، البروفيسور علاء النهري، قد كشف أن الصاروخ الصيني الذي فُقدت السيطرة عليه، سيسقط يوم 8 ماي الجاري حسب  آخر التقديرات العلمية.

وأكد البروفيسور النهري، الخميس، في حديث لإذاعة الجزائر الدولية أنه حسب سرعة الصاروخ المقدرة بـ 7 كلم في الثانية وبارتفاع 200 كلم، ودورانه على الأرض كل 90 دقيقة من المحتمل أن يسقط بعد دخوله الغلاف الجوي في الثامن من شهر ماي الجاري.

ونفى المتحدث، أن يسقط  الصاروخ حسب التقديرات فوق شمال افريقيا، مشيرا إلى عدم قدرة المختصين على تحديد مكان سقوطه المحتمل ويأملون بأن يسقط في المياه لتجنب الكارثة.

وعن أسباب هذه الحادثة قال البروفيسور النهري أن “ما حدث مع الصاروخ الصيني يرجع إما لوجود عطل في المحطة الأرضية أو بسبب وجود عطل على كومبيوتر الصاروخ”.

وأشار المتحدث إلى أن خطورة الصاروخ تكمن في عدم التحكم فيه وهو موجود في المدار الأرضي وسيشكل خطورة كبيرة عند دخوله الغلاف الجوي.

تعرف على صاروخ الصين الخطير الذي زرع الرعب عبر عدة دول

وضع علماء من إدارة الفضاء الوطنية الصينية، العالم في ورطة بالغة الخطورة بعد فشلهم في إعادة إدخال بقايا صاروخ، للأرض مرة أخرى، وفقدان التحكم في حركته، ولا أحد حول العالم يعرف أين ستكون وجهة الصاروخ الأخيرة وفي أي منطقة سيقع؟

يسمى الصاروخ “لونغ مارش 5ب” Long March 5B، ويعد أكبر وأقوى الصواريخ الصينية، ويبلغ طول القطعة المتبقية منه حوالي 30 مترا وعرضها 4 أمتار، ويبلغ وزنها حوالي 21 طنا، وهو ما يجعلها أخطر حمولة ساقطة من الفضاء منذ عدة عقود.

تدور القطعة المتبقية من الصاروخ “لونغ مارش 5 ب” تدور حول الأرض مرة كل 90 دقيقة في مدار أرضي منخفض، بين حوالي 170 و370 كيلومترا فوق سطح الأرض، وكانت بعض الرادارات الأرضية قد رصدت أنه يتأرجح بشكل غير متحكم به.

ويتوقع أن يسقط الصاروخ الصيني الضخم ويتحطم في “نقطة غير محددة” أثناء عودته إلى الأرض، يوم 10 ماي الجاري، في المنطقة الممتدة بين نيوزيلندا وولاية نيويورك الأمريكية، دون قدرة على تحديد نقطة سقوطه بدقة.

ويخشى الخبراء سقوط الصاروخ في منطقة مأهولة، كونه ما زال يدور في “المدار المؤقت” بشكل غير منضبط تماماً، ويكمل دورته حول الأرض كل 90 دقيقة تقريباً بسرعة حوالي 27600 كم في الساعة وعلى ارتفاع يزيد عن 300 كم.

وقال جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد: “الوضع الحالي يتضمن احتمالية غير جيدة”، لافتاً: “في المرة الأخيرة التي أطلقوا فيها (الصين) صاروخ لونغ مارش 5 بي، انتهى الأمر بقضبان معدنية طويلة تتطاير في السماء، وخلفت أضراراً في مباني بساحل العاج”، في إشارة إلى سقوط صاروخ صيني على ساحل العاج العام الماضي.

ويوضح الخبراء أن معظم أجزاء الصاروخ تحترق أثناء عودته إلى الأرض، بمجرد ملامسة الغلاف الجوي، لكن هذا الصاروخ يشكل خطورة بسبب حجمه الضخم جداً، وخروجه عن السيطرة بتركه دون تحديد نقطة عودة، بالإضافة إلى سرعته واحتوائه على أجزاء مقاومة للانصهار.

ويتوقع ماكدويل أنه سيتبقى أجزاء من الصاروخ بعد عودته إلى الأرض بما “يعادل تحطم طائرة صغيرة مبعثرة على بعد 100 ميل” على حد وصفه.

وألقى باللوم على الصين قائلاً: “الشيء السيئ حقاً أن ما يحدث يعتبر إهمالاً من جانب الصين، أشياء تزيد عن 10 أطنان لا نتركها تسقط من السماء دون سيطرة”.

وعلى الرغم من تخوفات الخبراء بالنظر إلى سرعة الصاروخ، إلا أنهم يرجحون سقوط ما تبقى من أجزائه في البحر، إذ تغطي المياه حوالي 71% من كوكب الأرض.

وتطمئن وكالة الفضاء الأوروبية الناس، مشيرة إلى أنه “لا داعي للقلق من التعرض لحطام الصاروخ المتساقط”.

وكانت الصين قد أطلقت الخميس الماضي، الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية الجديدة على متن صاروخ “لونغ مارش 5 بي”، بهدف تأمين وجود دائم لروادها في الفضاء.

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التعليقات
30
  • الهادي

    إلى عالم الفضاء الشهير المدعو GUN-12 : تقول نورمال ؟ لو كان الصاروخ الفاشل أرسلته الجزائر أو دولة أخرى من العالم الثالث لتم تدويل القضية على أساس تعريض حياة الشعوب للخطر و إصدار قانون من مجلس بإرسال لجان تفتيش دولية إلى المنشآت التي تطلق هذه الصواريخ و و و و أما و إن الأخطاء صادرة من دول خارج نطاق المحاسبة كالصين و أمريكا و غيرها فيبقى الأمر (نورمال) كما قلت ؟

    0
  • موسطاش

    لعب الذر

    3
  • GUN-12

    أنا نتبع مجال الفضاء من بكري، أي شخص يتابع هذا المجال يعرف بلي هاذي حاجة نورمال ، عدد الاخفاقات والكوارث التي حدثت كبير ولو لا الاخفاقات هذه والفشل لما كان هناك نجاح، لعل حادثة كولومبيا واحدة من الكوارث المؤثرة والتي أعطت دفعاً لهذا المجال. اللي مهتم بهذا المجال ويحب يعرف التطور اللي صرا ، يكتب في يوتوب Escape Velocity - A Quick History of Space Exploration

    10
  • نمام

    وكان اول صاروخ يسقط ويخرج عن مداره اين هي الصواريخ الروسية هذه حرب لماذا البربجندا الصاروخ الصيني الهب الشبكة العنكبوتية ترقب و خوف و احتمال افريقيا اسيا الاضرار تخمينات توقعات امريكا في صراعها مع الصين والصين مع امريكا ونحن مشتغلين كل شئ باحكام ومدروس هناك منطقة بالمحيط مقبرة ويخطط السقوط فيها باحكام وبدراية و ترقب اسالوا الروس كم طنا في اعماق هذا المحيط عجبا لامة تضحك من جهلها الامم فكروا في حال خذلننا و تردينا في القاع و نحفر القاع

    0
  • متطوع

    للماحي : تل أبيب قادرة على شقاها كما يقول المثل الشعبي لكن المشكل في " نحن " .. اسرائيل ورغم أنها لا تمتلك من الامكانيات والمقومات ( ثروات ومساحة وعدد سكان ... ) 10 % مما تمتلكه الجزائر لكنها دولة مصنعة ومتقدمة حيث يتجاوز دخلها القومي السنوي 350 مليار دولار سنة 2020 بعدما كان في حدود 110 مليار قبل 20 سنة أي سنة 2000 أي تضاعف بأكثر من 3 مرات في وقت لا يتجاوز دخلنا نحن في أحسن الأحوال 170 مليار دولار .

    0
  • هشام

    كم هي الصواريخ و المركبات الفضائية التي خسرها الامركان و الروس قبل نجاح واحدة منها لو عرفت عدد الإخفاقات لصدمت

    11
  • كريم -قالمة-

    ....وأكد المكتب أن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي... سبحان الله خالق كل شيئ..( فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ).

    19
  • كريم -قالمة-

    ....وأكد المكتب أن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي... سبحان الله خالق كل شيئ..( فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ).

    8
  • نوار

    خبراء ضيوف في الاذاعات ، ليس لهم خبرة في المجال ما عاد بعض البحوث فوق العملاق قوقل ، و هم في اتصال هاتفي على المباشر في الاذاعات المحلية ، و الله حتى الاطفال في يومنا عندهم تلك المعلومات التي ينقلها الخبراء

    9
  • haron

    الصنيين نتاع روز و سوشي دعو الصواريخ لأسيادكم الأمركان والروس وألتهو بالتجارة والمركات المزورة حتى الاقزام اصحاب 1.5m يريدون صنع الصواريخ عيش تشوف

    -41
  • عبد الحكيم

    الى المعلق المتشاءم أقول لك الهذا الحد لا تعير أي اهمية لأمن البشر من قومك بل تؤيد الصين لتكرار تجاربها (العلمية ) و أي علمية هذه التي تبعث الكوارث لسكان الارض و تزرع الرعب عندما لا يعلم احد اين سيسقط الصاروخ بوزن 21 او 22 طنا او متى سيقط كل هذا مع جهل المسؤوليين الصينيين بالأمر و فقد السيطرة للتحكم فيه و شهد خبراء باللوم على الصين لفعل هذا الامر و خاصة مع هذا الوزن الهائل للصاروخ , فما دخل مقارنة مشاكلنا في بلدنا مع تجارب الصين الحمقاء و ليست العلمية كما تقول و ماذا استفاد العالم من علم الفضاء الزائف الا الكوارث فالحقيقة لا يوجد علم الفضاء و لا الارض كرة

    -10
  • نور من الله

    ألا ترون أنه سبحان الله حدث هذا الأمر في هذا الوقت بالذات ونحن في آخر الزمان لربما والله أعلم يسقط على موقع دفن ياجوج وماجوج فيتشقق السد ويساعدهم ذلك على مواصلة حفرهم ، حتى إذا ما كان الوقت يخرجون

    -14
  • الملخص

    في أواخر هذا الشهر المبارك، هناك فئتان من البشر تنتظر الزكاة - فئة تنتظر زكاة الفطر وهذه لا نقاش فيها- والفئة الأخرى تتمنى أن يسقط بقايا هذا الصاروخ الصيني على أرضها لتطلب " زكاة لونغ مارش 5ب" من الصين- كل الدول تتمنى أن يسقط هذا الحطام على أراضيها وخاصة أمريكا وربائبها وفافا وأولادها- وعندها يشترطون ملايير الدولارات من الصين- ضعوا أرجلكم في الماء البارد، هذا الحطام سيسقط في أرض أو بحر الصين وبعيداً على السكان--

    10
  • الماحي

    اضن انه سيسقط فوق تل ابيب.

    3
  • خالد بن الوليد

    سيسقط باذن الله عز وجل علي رؤوس بني صهيون بتل ابيب امريكا الارهابية الاجرامية النازية التي تزرع الحروب والفتن والقتل والفوضي بالعالم تنشر الاشاعات والخرافات لالهاء الناس عما يحدث بارض فلسطين المحتلة من سرقة للارض بالقدس العربي الشريف وقتل للابرياء بغزة المحاصرة. مشكلة الصاروخ الصيني طبيعية جدا فهذه بقايا الافمار رالصناعية الاوروبية والامريكية تسقط كلا يوم علي الارض ولا احد يعلق ولا يتحدث عنها اطلاقا

    4
  • أخوكم من سطيف

    هههههه كأن مصائب العالم أصبحت MADE IN CHINA لأنها البلد الذي يصنع كل شىء إلا الرّوح ،،،،

    12
  • Wahrani

    هده جريدة جزاءرية لمدا يعشعش فيها المخزن جل التعاليق والتي هي منطقة بالاخضر هي ليست من الجزاءريين . الصين اصبحت تنافس امريكا واللدين لا يريدون بناء ميناء في الجزاءر من طرف الصين هم مراركة وهم مقيمين في الجزاءر .يالطيف لا نريدكم اذهبو الى اسرائيل

    6
  • ناصر السلولي

    عاجل:الصين هي ام المصائب

    -18
  • Mohamed

    Tahko ala missil nssitou bombe nucléaire américaine et les déchets nucléaires toxiques de l'occident li fi l'Afrique nssitou les vols de richesse des pauvres....nssitou la Chine c un puissant habitou ou krahtou ya mkhaznia

    10
  • سالم

    كورونا صاروخ والاتي الله يستر

    9
  • المتشائم

    أنا أرى، أن فيضان بني سليمان والكوارث الأخرى التي نعيشها مع كل فصل شتاء في الجزائر هي أسوأ وأفضع من سقوط هذا الصاروخ الصيني، والذي ربما سوف يسقط باذن الله في البحر أو على اليابسة بعيداً عن البشر- أنا أؤيد العلم الذي يخدم البشرية، وكل من يعمل ويجرب يخطأ مرة أو مرتين ثم يتعلم وينجح- المصيبة هي في المتهاونين والمفسدين الذين لا يبالون ولا يسهرون على أمن الأمة، لا قنوات صرف المياه، ولا إضاءة شوارع، ولاطرق صالحة للسير عليها وووو. حسبنا الله ونعم الوكيل في المفسدين الطغاة. أما هؤلاء المهندسين في الصين أنا لا أبوخهم ، بل أشجعهم لينجحوا في مهمتهم للمرة الثانية. أما المفسدين على الارض- إعدامهم قليل-

    76
  • Mohdz

    حسب تصريح البنتاجون فيه إحتمال كبير يسقط الصاروخ في صحراء الجزائر

    -14
  • benchikh

    الصين ضحية من ضحايا الحضارة الغربية المزعومة الكل يتسابق على امتلاك القوة المدمرة لفرض سيطرته على الاخر حتى ان دمر ت نصف البشرية. لقد حان الوقت لفرض السلام والاسلام للحد من هذه الفوضى(الخلاقة) على حساب البشرية فالكل الحكومات مسؤولة على ما يحدث اليوم .

    -2
  • بابا علي

    اختراع صيني copy past لكن هذه المرة لم تنجح معليش ولكن نجحوا في بيع المشروع الضخم لميناء ضخم في الجزائر والذي يعادل ثلاثة ميزانية أي ميناء ضخم في العالم والمشكلة سيتحكمون في الجزائر ببيعة فريدة من نوعها مع اعلي سلطة في هرم الدولة زين يا شيخ زين العبوا بمصير دولة وشعب ولما يثور الشعب قولوا أنكم وطنيون تحبون البلاد

    0
  • tadaz tabraz

    ليس الصاروخ الصيني هو من يشكل خطر على العالم فحسب بل الصين بحد ذاتها خطر يفوق خطر هذا الصاروخ بملايين المرات فهي دولة أرواح البشر في منظور حكامها على الأقل لا تساوي شيئا .

    23
  • hamza Rouagdia

    ربي يهديهم غارتهم الدنيا حابين ينوضو القيامة بلا غير يومها

    7
  • المنطقي

    المهم يوم 8 ماي هو ليلة 27 من شهر رمضان- ندعو الله أن يشفي كل مرضانا- وأن يغفر لنا ذنوبنا- ويبعد علينا المفسدين والفاسدين- وهذا الصاروخ التائه فليسقط حيثما يسقط- المهم سوف نحتفل بليلة القدر وبعيد الفطر ان شاء الله - وعيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير-

    69
  • الفيلسوف

    أي نعم في شمال إفريقيا و على قصر المرادية إنشاء الله

    9
  • موسطاش

    من التسبب في الكورونا إلى التسبب في سقوط بقايا الصواريخ الطائشة ؟

    43
  • offff

    ذراري يلعبو بالكون

    57

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