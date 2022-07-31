حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يسقط على الأرض

أفاد مركز الفلك الدولي بسقوط حطام الصاروخ الصيني شرق المحيط الهندي، بعد أن أثار هلعا في بعض أنحاء العالم من أن يسقط على مناطق مأهولة بالسكان.

وفي وقت سابق توقع خبراء فضاء أميركيون سقوط حطام صاروخ الفضاء الصيني “لونغ مارش 5 بي” (Long March 5B) على الأرض في الساعات الأخيرة من ليلة السبت، من دون تحديد مكان سقوط حطام الصاروخ على الأرض.

وقالت قيادة الفضاء الأميركية إن الصاروخ “لونغ مارش 5 بي” دخل مجددا إلى الغلاف الجوي فوق المحيط الهندي في حوالي الساعة 16:45مساء السبت بتوقيت غرينتش، لكنها أحالت أسئلة حول “الجوانب الفنية لعودة الدخول مثل موقع السقوط المحتمل لتناثر الحطام” إلى الصين.

وقال بيل نيلسون، مدير ناسا: “يجب على جميع الدول التي ترتاد الفضاء اتباع أفضل الممارسات المعمول بها والقيام بدورها في مشاركة هذا النوع من المعلومات مقدما للسماح بتنبؤات موثوقة بمخاطر السقوط المحتمل لتناثر الحطام”.

وتابع أن “القيام بذلك أمر بالغ الأهمية للاستخدام المسؤول للفضاء ولضمان سلامة الناس هنا على الأرض.”

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في ماليزيا مقطع فيديو لما بدا أنه حطام صاروخي.

وأظهر الفيديو لحظة عبور الصاروخ فوق ماليزيا، قبل تحطمه في المحيط الهندي، وظن الشخص الذي نشر الفيديو أنه مذنب في السماء.

وقالت شركة إيروسبيس، وهي مركز أبحاث غير ربحي ممول من الحكومة بالقرب من لوس أنجليس، إن السماح للمرحلة الأساسية الرئيسية للصاروخ التي تزن 22.5 طن بالعودة إلى الأرض في إعادة دخول غير خاضعة للرقابة أمر ينم عن تصرف غير مسؤول.

وكان محللون قالوا في الأيام القليلة الماضية إن جسم الصاروخ سيتفكك أثناء دخوله إلى الغلاف الجوي، لكنه كبير بما يكفي لدرجة أن أجزاء كبيرة منه ستنثر الحطام على مساحة تبلغ حوالي 2000 كيلومتر وعرضها حوالي 70 كيلومترا.

وقالت الصين في وقت سابق هذا الأسبوع إنها ستتتبع الحطام عن كثب لكنها قالت إنه لا يشكل خطورة كبيرة على أي شخص على الأرض.

حادثة الصاروخ الصيني التائه تتكرر مع آخر لشركة فضاء أمريكية (فيديو)

وفي 16 ماي 2021، أعلنت شركة روكيت تاب الأمريكية المتخصصة في مجال العلوم الفضائية، عن فقدانها السيطرة على أحد الصواريخ الإلكترونية وخروجه عن مداره، وذلك بعد فشل عملية إطلاقه من منشأتها في نيوزيلندا.

وجاء في بيان للشركة : بعد الإقلاع الناجح، والحرق في المرحلة الأولى، والفصل المرحلي، واجه Rocket Lab حالة شاذة خلال مهمته الإلكترونية العشرين.

وأضافت: حدثت المشكلة بعد اشتعال المرحلة الثانية أثناء الرحلة في 15 ماي 2021 بالتوقيت العالمي المنسق، مما أدى إلى فقدان المهمة.

وأكملت: ظلت المرحلة الثانية لمركبة الإطلاق ضمن ممر الإطلاق المتوقع ولم تتسبب في أي ضرر للجمهور أو أطقم الإطلاق أو الاسترداد الخاصة بـ Rocket Lab أو موقع الإطلاق”.

وأكدت: المرحلة الأولى من Electron أكملت بأمان إطلاقاً ناجحاً تحت المظلة ويعمل فريق الاسترداد في Rocket Lab على استعادة المرحلة من المحيط كما هو مخطط لها”.

وأشارت إلى أن فريق روكيت بات يعمل بشكل وثيق مع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) للتحقيق في الشذوذ وتحديد السبب الجذري لتصحيح المشكلة للمهام المستقبلية.

و تأسفت الشركة : نحن نأسف بشدة لعملائنا BlackSky لخسارة حمولاتهم، نحن نتفهم الجهد الهائل الذي يبذل في كل مركبة فضائية ونشعر بخسارة وخيبة أملهم.

وبهذا الشأن، قال مؤسس شركة Rocket Lab ورئيسها التنفيذي، بيتر بيك: يعمل فريقنا بجد لتحديد المشكلة، وتصحيحها، والعودة بأمان إلى المنصة في أسرع وقت ممكن.

وأثار إعلان الشركة الأمريكية، مخاوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً وأنه لم يمضي على سقوط الصاروخ الصيني الذي أرعب العالم سوى عدة أيام.

وذكر مختصون أن الأمر ليس مثيرا للقلق كما حدث مع الصاروخ الصيني إذ أن وزن صاروخ الشركة الأميركية يزن 500 كيلوغرام بينما كان وزن حطام الصاروخ الصيني يفوق 21 طنا.

نهاية أزمة الصاروخ الصيني وبكين تعلن مكان سقوطه

وأعلنت بكين يوم 8 ماي 2021 أن بقايا الصاروخ الصيني “لونغ مارش 5بي” سقطت في المحيط الهندي، وأن معظم مكوناته دمرت فور دخوله الغلاف الجوي للأرض، لتنهي بذلك تكهنات استمرت أياما بشأن موقع سقوط الصاروخ.

وقال مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني إن أجزاء من الصاروخ دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحا بتوقيت بكين (02:24 بتوقيت غرينتش) وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وتضع الإحداثيات نقطة الارتطام في المحيط الهندي جنوب غربي الهند وسريلانكا.

وأكد المكتب أن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي.

وانطلق الصاروخ “لونغ مارش 5 بي” من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، حاملا على متنه مركبة “تيانهي” غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية مدارية.

الصاروخ الصيني: تكهنات ورعب لعدة أيام

توقعت مؤسسة “إيروسبيس كوربوريشن” الأميركية للأبحاث الفضائية أن تسقط شظايا الصاروخ، الذي فقدت الصين السيطرة عليه فوق شمال شرق أفريقيا.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” أن منظمة الأبحاث الفضائية توقعت سقوط الصاروخ عند الساعة 11:43 مساء، بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة فوق السودان.

وهوّنت الصين من المخاوف الدولية حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين إن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، والذي يتوقع أن يدخل الغلاف الجوي خلال يومين، “لا يمثل أي خطر على سكان الأرض”.

وأطلقت الصين 3 مكونات لمحطتها الفضائية الأسبوع الماضي بصاروخ يفترض أن يعود إلى الأرض، لكن حدثت مشكلة وفقدت السيطرة على الصاروخ.

وأكد وينبين أن “احتمال التسبب الصاروخ بأضرار على الأرض ضئيل جدا”.

وكانت صحيفة غلوبال تايمز الصينية قد ذكرت الأربعاء الماضي أن حطام الصاروخ سيسقط على الأرجح في مياه دولية، وسط مخاوف من أن يسبب ضررا عندما يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض.

خبير أممي: هذا هو موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني

وكان نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، البروفيسور علاء النهري، قد كشف أن الصاروخ الصيني الذي فُقدت السيطرة عليه، سيسقط يوم 8 ماي الجاري حسب آخر التقديرات العلمية.

وأكد البروفيسور النهري، الخميس، في حديث لإذاعة الجزائر الدولية أنه حسب سرعة الصاروخ المقدرة بـ 7 كلم في الثانية وبارتفاع 200 كلم، ودورانه على الأرض كل 90 دقيقة من المحتمل أن يسقط بعد دخوله الغلاف الجوي في الثامن من شهر ماي الجاري.

ونفى المتحدث، أن يسقط الصاروخ حسب التقديرات فوق شمال افريقيا، مشيرا إلى عدم قدرة المختصين على تحديد مكان سقوطه المحتمل ويأملون بأن يسقط في المياه لتجنب الكارثة.

وعن أسباب هذه الحادثة قال البروفيسور النهري أن “ما حدث مع الصاروخ الصيني يرجع إما لوجود عطل في المحطة الأرضية أو بسبب وجود عطل على كومبيوتر الصاروخ”.

وأشار المتحدث إلى أن خطورة الصاروخ تكمن في عدم التحكم فيه وهو موجود في المدار الأرضي وسيشكل خطورة كبيرة عند دخوله الغلاف الجوي.

تعرف على صاروخ الصين الخطير الذي زرع الرعب عبر عدة دول

وضع علماء من إدارة الفضاء الوطنية الصينية، العالم في ورطة بالغة الخطورة بعد فشلهم في إعادة إدخال بقايا صاروخ، للأرض مرة أخرى، وفقدان التحكم في حركته، ولا أحد حول العالم يعرف أين ستكون وجهة الصاروخ الأخيرة وفي أي منطقة سيقع؟

يسمى الصاروخ “لونغ مارش 5ب” Long March 5B، ويعد أكبر وأقوى الصواريخ الصينية، ويبلغ طول القطعة المتبقية منه حوالي 30 مترا وعرضها 4 أمتار، ويبلغ وزنها حوالي 21 طنا، وهو ما يجعلها أخطر حمولة ساقطة من الفضاء منذ عدة عقود.

تدور القطعة المتبقية من الصاروخ “لونغ مارش 5 ب” تدور حول الأرض مرة كل 90 دقيقة في مدار أرضي منخفض، بين حوالي 170 و370 كيلومترا فوق سطح الأرض، وكانت بعض الرادارات الأرضية قد رصدت أنه يتأرجح بشكل غير متحكم به.

ويتوقع أن يسقط الصاروخ الصيني الضخم ويتحطم في “نقطة غير محددة” أثناء عودته إلى الأرض، يوم 10 ماي الجاري، في المنطقة الممتدة بين نيوزيلندا وولاية نيويورك الأمريكية، دون قدرة على تحديد نقطة سقوطه بدقة.

ويخشى الخبراء سقوط الصاروخ في منطقة مأهولة، كونه ما زال يدور في “المدار المؤقت” بشكل غير منضبط تماماً، ويكمل دورته حول الأرض كل 90 دقيقة تقريباً بسرعة حوالي 27600 كم في الساعة وعلى ارتفاع يزيد عن 300 كم.

وقال جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد: “الوضع الحالي يتضمن احتمالية غير جيدة”، لافتاً: “في المرة الأخيرة التي أطلقوا فيها (الصين) صاروخ لونغ مارش 5 بي، انتهى الأمر بقضبان معدنية طويلة تتطاير في السماء، وخلفت أضراراً في مباني بساحل العاج”، في إشارة إلى سقوط صاروخ صيني على ساحل العاج العام الماضي.

ويوضح الخبراء أن معظم أجزاء الصاروخ تحترق أثناء عودته إلى الأرض، بمجرد ملامسة الغلاف الجوي، لكن هذا الصاروخ يشكل خطورة بسبب حجمه الضخم جداً، وخروجه عن السيطرة بتركه دون تحديد نقطة عودة، بالإضافة إلى سرعته واحتوائه على أجزاء مقاومة للانصهار.

ويتوقع ماكدويل أنه سيتبقى أجزاء من الصاروخ بعد عودته إلى الأرض بما “يعادل تحطم طائرة صغيرة مبعثرة على بعد 100 ميل” على حد وصفه.

وألقى باللوم على الصين قائلاً: “الشيء السيئ حقاً أن ما يحدث يعتبر إهمالاً من جانب الصين، أشياء تزيد عن 10 أطنان لا نتركها تسقط من السماء دون سيطرة”.

وعلى الرغم من تخوفات الخبراء بالنظر إلى سرعة الصاروخ، إلا أنهم يرجحون سقوط ما تبقى من أجزائه في البحر، إذ تغطي المياه حوالي 71% من كوكب الأرض.

وتطمئن وكالة الفضاء الأوروبية الناس، مشيرة إلى أنه “لا داعي للقلق من التعرض لحطام الصاروخ المتساقط”.

وكانت الصين قد أطلقت الخميس الماضي، الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية الجديدة على متن صاروخ “لونغ مارش 5 بي”، بهدف تأمين وجود دائم لروادها في الفضاء.