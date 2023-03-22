حظر تطبيق “تيك توك”.. هكذا ردت الشركة  

قال الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو تشي تشو، إن تطبيق المقاطع المصورة القصيرة المملوك لصينيين لم ولن يشارك بيانات مستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 150 مليونا مع الحكومة الصينية.

وفق شهادة مكتوبة نشرتها لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، سيقول تشو إن تيك توك “لم يشارك مطلقا أو يتلق طلبا لمشاركة بيانات المستخدمين الأميركيين مع الحكومة الصينية.

ولن يولي تيك توك مثل هذا الطلب اهتماما إذا تلقاه في أي وقت من الأوقات”.

ويدلي تشو بشهادته الخميس أمام اللجنةّ، للرد على الاتهامات الأمريكية، وأضاف أن شركة بايت دانس، مالكة تيك توك، ليست مملوكة لأي كيان حكومي أو تخضع لسيطرته.

ويتخوف منتقدو تيك توك من إمكان تسريب بيانات مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة إلى الحكومة الصينية، وأطلقوا دعوات متزايدة للمشرعين الأميركيين لحظر التطبيق.

وفي الأسبوع الماضي، قال تيك توك إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، طالبت مالكي الأسهم الصينيين بسحب حصتهم في التطبيق، وإلا فمن المحتمل أن يواجه حظرا أميركيا.

ويأتي ذلك في مواجهة دعوات متزايدة لحظر التطبيق في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبعض دول العالم.

وقالت إدارة التطبيق إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على ما تسميه الجهود الصارمة لأمن البيانات تحت اسم “مشروع تكساس”، وحاولت إقناع المشرعين وإدارة بايدن بدعم الخطة.

وقالت إدارة التطبيق، الاثنين، إن أكثر من 150 مليون شخص يستخدمونه في الولايات المتحدة على أساس شهري، ارتفاعا من 100 مليون في 2020.

ويقول تشو إن النسخ الحالية من التطبيق، لا تعمل على جمع معلومات دقيقة أو تقريبية عن موقع مستخدميه في الولايات المتحدة.