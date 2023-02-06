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رياضة
نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد

“حظوظنا متساوية في رابطة الأبطال”

ع. ع
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“حظوظنا متساوية في رابطة الأبطال”

قال التونسي نبيل الكوكي، مدرب شباب بلوزداد، أن مواجهة الزمالك ستكون صعبة للغاية، مشيرا إلى أن المهمة لن تكون مستحيلة. ويستقبل الزمالك، فريق شباب بلوزداد، في أولى مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، يوم 10 فيفري الجاري.

وأضاف الكوكي في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي على “فيسبوك”: “معسكرنا في تونس كان ناجحا على كافة الأصعدة، لقد خضنا عدة اختبارات ودية، استطعنا من خلالها الوقوف على جاهزية المجموعة”. وتابع “كما يعلم الجميع تعدادنا كان منقوصا، بسبب التزام لاعبينا مع المنتخب المحلي في الشان، ونحن بانتظار عودتهم بفارغ الصبر لاستكمال التحضيرات”. وتحدث المدرب التونسي عن حظوظ فريقه في المنافسة، قائلا “يمكن أن نطلق على مجموعتنا بدوري الأبطال، اسم مجموعة “الديربيات”، فجميع الفرق قوية، ومتقاربة في المستوى، وهذا يعني أن حظوظنا متساوية”.

وأتم “نريد الدخول في المنافسة بقوة، صحيح أن المباراة صعبة، فالزمالك من كبار القارة، لكننا نركز على مردودنا، وسنكون في الموعد”. ويقع شباب بلوزداد في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا بجوار الزمالك والترجي التونسي والمريخ السوداني.

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