حظوظ الخضر للتواجد في القبعة الثالثة في المونديال ضئيلة

حتى لو استطاعوا تحقيق فوز ساحق أمام الكاميرون

من الثمار التي جناها الخضر من انتصارهم في جابوما أمام منتخب الكاميرون، انتعاش حظوظهم في تحسين مرتبتهم في ترتيب الفيفا، الذي سيظهر في آخر يوم من شهر مارس، والذي سيضع ترتيبا أخيرا للمنتخبات العالمية وخاصة المتأهلة إلى كأس العالم، من أجل وضع ثماني منتخبات في كل قبعة من الأربعة، قبل إجراء القرعة في الفاتح من شهر أفريل..

وسيكون مهما جدا أن يحقق المنتخب الجزائري التأهل إلى كأس العالم بفوز ثان في البليدة حتى يضخون نقاطا جديدة تجعلهم يأملون مع الكثير من الحظ في أن يتنقلوا إلى القبعة الثالثة بعد أن لعبوا أربعة مونديالات كاملة من إسبانا 1982 إلى البرازيل 2014، ومرورا بمونديالي المكسيك 1986 وجنوب إفريقيا 2010، في القبعة الرابعة التي تجعلهم أمام منتخبات قوية بالضرورة والإلزام.

النتائج الهزيلة جدا التي حققها المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وخاصة الهزيمة أمام غينيا الإستوائية جعلت الخضر يتراجعون من المركز 29 الذي احتلوه في شهر ديسمبر من سنة 2021، إلى المركز 43 على المستوى العالمي، وجعل تفادي القبعة الرابعة أشبه بالمستحيل، مع العلم أن الكاميرون يتواجد حاليا في المركز 38 عالميا، وحتى مصر تفوّقت على الجزائر وبلغت المركز 34، وهي مؤهلة لبلوغ القبعة الثالثة بسهولة بشرط الفوز على السنغال في عقر دياره.

قبل أن تسدل التصفيات المونديالية ستارها، صارت مكوّنات القبعة الأولى مضمونة لمنتخبات بعينها كرؤوس القوائم، وهي منتخبات قطر البلد المنظم وبلجيكا والبرازيل وفرنسا والأرجنتين وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال، بشرط أن يحقق رفقاء رونالدو الفوز على حساب مقدونيا الشمالية، التي فجرت مفاجأة الموسم بإقصائها لإيطاليا، التي كانت شبه ضامنة لتواجدها مع منتخبات القبعة الأولى، ويكفي فوز البرتغال بهدف واحد أمام منتخب في متناولها سهرة الثلاثاء ليكون البرتغال مع كبار العالم في الترتيب العام، وهذا لأول مرة في تاريخ هذا المنتخب الذي لم سبق له وأن فاز بكأس العالم. أما منتخبات القبعة الثانية فهي في الغالب الدانمارك وهولندا وألمانيا التي من العادة أن تكون في القمة، إضافة إلى المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وكرواتيا وأورغواي، وهي الإحتمالات الأقرب قبل أيام قليلة من قرعة مونديال قطر، التي ستجرى قبل بداية المنافسة العالمية بحوالي سبعة أشهر وعشرين يوما.

ويمتلك منتخبان فقط من إفريقيا حظوظا كبيرة جدا في حالة تأهلهما ليكونا في القبعة الثالثة وهما نيجيريا والمغرب، إذا يكفيهما الفوز بأي نتيجة يوم الثلاثاء أمام الكونغو الديموقراطية وغانا على التوالي، وبأي نتيجة ولو بواحد من دون مقابل، كما ضمن منتخب إيران تواجده في القبعة الثالثة كما كان شأنه في مونديال روسيا 2018، كما ضمنت اليابان وصربيا وكوريا الجنوبية، في انتظار البقية ومن المحتمل أن تكون كندا وربما السويد أو بولونيا.

أما القبعة الرابعة فستجمع أصحاب المراكز الأخيرة ضمن المتأهلين في ترتيب الفيفا ومنها السعودية وإكوادور والمتأهل في ملحقات القارة الأوروبية وتصادم فريق الكونكاكاف أو أوقيانوسيا وربما الجزائر، وحتى مصر إن تأهلت وتونس وهي في الغالب الأقرب لأن تكون في هذه القبعة التي ترشحها لملاقاة كبار العالم وتفادي متوسطي المستوى.