حظوظ بلقبلة وبولاية تتضاءل في اللّحاق بتربص “الخضر”

تضاءلت حظوظ الدوليين الجزائريين هاريس بلقبلة وفريد بولاية، في اللحاق بالتربص المقبل للخضر الذي تتخلله أولى مباريات تصفيات المونديال أمام كل من جيبوتي وبوركينافاسو.

وأكدت وسائل إعلامية فرنسية من بينها صحيفة “واست فرانس” عدم تعافي متوسط ميدان نادي براست، هاريس بلقبلة، من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجولة الأولى من الدوري الفرنسي أمام نادي ليون.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن بلقبلة الذي يعاني من التواء على مستوى الكاحل، لن يكون معنيا بمباراة فريقه الأحد أمام نادي رين.

وكان بلقبلة قد أكد في تصريحات له الأسبوع المنصرم، عقب إصابته، أنه سيعمل المستحيل للتواجد في تربص “الخضر” نهاية الشهر الحالي، غير أن عدم مشاركة متوسط الميدان في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، وإمكانية غيابه عن الجولة الثالثة تنقص من حظوظه في التواجد ضمن القائمة المقبلة لبلماضي، إلا في حال التعافي من الإصابة والمشاركة على الأقل في مباراة الجولة الرابعة.

وتبدو وضعية بولاية أكثر تعقيدا من وضعية بلقبلة، خاصة وأن لاعب ماتز، الذي كان يريد تغيير الأجواء، يعاني حاليا من إصابة عضلية وفق تصريحات مدربه فريدريك أنتونيتي.

وأضاف المدرب أنتونيتي أن بولاية، بالإضافة إلى الإصابة، لا يزال غير جاهز، بسبب التحاقه المتأخر بتحضيرات الفريق، بعد إصابته بفيروس “كورونا”.

ولن يسجل بولاية حضوره في المباريات الأولى لفريقه من الدوري الفرنسي بسبب نقص الجاهزية، لتضاف إليها الإصابة، التي حتما تجعل بولاية بعيدا عن مستواه، قبل أسبوعين فقط على بداية تصفيات المونديال.