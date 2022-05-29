حظوظ بن سبعيني في الانتقال إلى بوريسيا دورتموند تتضاءل

بعد إقالة المدرب روز

تضاءلت حظوظ الدولي الجزائري رامي بن سبعني مدافع بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، في التوقيع مع نادي بوريسيا دورتموند هذه الصائفة، بعد قرار إدارة الأخير إقالة المدرب ماركو روز.

وكان المدرب السابق لبن سبعيني في نادي “غلاندباخ” مايكل روز، وراء فكرة تعاقد بوريسيا دورتموند مع الدولي الجزائري بداية من جوان القادم، كونه يعرف جيدا قدرات خريج مدرسة أكاديمية بارادو.

ويرتبط الدولي الجزائري، مع “غلاندباخ” بعقد يمتد إلى غاية جوان 2023، ما جعله يدخل قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادي الألماني في “الميركاتو” الصيفي المقبل، تفاديا لمغادرته بالمجان العام القادم.

وأكدت تقارير إعلامية ألمانية، أن تخلي بوريسيا دورتموند عن خدمات المدرب روز، سيؤدي بنسبة كبيرة إلى سقوط صفقة بن سبعيني هذه الصائفة، رغم تقدم المفاوضات بين الطرفين في الآونة الأخيرة، إلى حد تأكيد بعض المصادر إلى التوصل لاتفاق شبه نهائي يقضي بانتقال اللاعب في “الميركاتو” الصيفي إلى صفوف بوريسيا دورتموند مقابل 12 مليون يورو.

واقترب بن سبعيني أكثر من أي وقت مضى من الرحيل عن النادي الألماني هذه الصائفة بعد العروض الكثيرة التي وصلته من أندية أوروبية كبيرة، فضلا عن رغبة النادي في الاستفادة من صفقة انتقاله، لاسيما وأن عقده ينتهي في جوان 2023، وقتها سيكون متاحا بالمجان أمام الفرق الراغبة في الاستفادة من خدماته.

وإلى جانب بوريسيا دورتموند، يتواجد بن سبعيني ضمن اهتمامات العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة على غرار أنتر ميلان الإيطالي، وجوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

يجدر الذكر أن بن سبعيني قد انضم إلى بوروسيا مونشغلادباخ صيف عام 2019، قادما من نادي رين الفرنسي، وخاض مع النادي الألماني 83 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.