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رياضة

حظوظ فغولي وبن رحمة قائمة في التأهّل

علي بهلولي
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حظوظ فغولي وبن رحمة قائمة في التأهّل
فغولي (الصف الأمامي، الثاني من اليسار) في مواجهة برشلونة (صورة نادي قلعة السرايا)

تبقى حظوظ فريقَي اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين سفيان فغولي وسعيد بن رحمة قائمة، في التأهّل لِربع نهائي منافسة الدوري الأوروبي.

وتعادل فريق قلعة السرايا التركي سلبا خارج القواعد مع نادي برشلونة الإسباني، بِرسم ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وشارك الجناح سفيان فغولي أساسيا مع فريقه قلعة السرايا التركي، في مواجهة المضيف برشلونة الإسباني. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 79.

وحمل سفيان فغولي شارة قائد فريق قلعة السرايا التركي، في مواجهة نادي برشلونة الإسباني.

وضمن الإطار ذاته، خسر فريق وست هام الإنجليزي بِنتيجة صغيرة (0-1)، بعيدا عن الدّيار أمام نادي إشبيلية الإسباني.

ودخل المهاجم سعيد بن رحمة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 67، وحينها كان فريقه وست هام مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وتُلعب مقابلتا العودة بِتركيا وإنجلترا، مساء الخميس المقبل.

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