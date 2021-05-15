-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
تضم 30 لاعبا على غرار ميسي ونيمار ورونالدو وبن زيمة

حظوظ محرز كبيرة للتواجد في قائمة المرشحين للكرة الذهبية

ع.ع
  • 3737
  • 0
حظوظ محرز كبيرة للتواجد في قائمة المرشحين للكرة الذهبية

بعد حجبها الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في كافة أرجاء العالم، من المنتظر أن يعود التنافس على  الكرة الذهبية من جديد، في قائمة تضم 30 لاعبا سيعلن عنها قريبا تضم أحسن اللاعبين الذين تألقوا في رابطة الأبطال الاوروبية على غرار كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة والبرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان، بالإضافة للبرتغاليين كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز، بجانب الثلاثي الفرنسي كريم بنزيمة ونجولو كانتي وكيليان مبابي، مع المصري محمد صلاح والنرويجي إيرلينج هالاند.

وحسب مصادر صحفية فإن حظوظ الجزائري رياض محرز وافرة لدخول قائمة 30 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية، خاصة وأنه فرض نفسه واحدا من أبرز نجوم النسخة الحالية من أبطال أوروبا. وشارك قائد منتخب محاربي الصحراء في 11 مباراة خلال النسخة الحالية من البطولة الأوروبية، أسهم خلالها بـ6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل، وما يزيد من حظوظ تواجده في القائمة هو أنه سيلعب نهائي رابطة الأبطال أمام تشلسي الانجليزي، يوم 29 ماي ببورتو البرتغالية بدل اسطمبول التركية التي تفشى فيها فيروس كورونا بشدة.

بجانب محرز، يرشح المتابعون 3 لاعبين آخرين من  المان سيتي ضمن قائمة المرشحين لدخول سباق الكرة الذهبية، وهم المدافع البرتغالي روبن دياز ولاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين بالإضافة للمهاجم الإنجليزي فيل فودين.

كذلك ستكون الصورة أكثر وضوحا بعد انتهاء منافسات بطولتي يورو 2020 وكوبا أمريكا، المقرر إقامتهما في الصيف المقبل.

ورابطة الأبطال الأوروبية نهاية الشهر الجاري.

ويتصدر نجوم مانشستر سيتي، الصورة بعد تتويجهم بالدوري الأقوى في العالم، فضلا عن بلوغ نهائي أبطال أوروبا.

مقالات ذات صلة
الجزائر تفوز بِسباق تنظيم كأس إفريقيا أشبال

الجزائر تفوز بِسباق تنظيم كأس إفريقيا أشبال

عطال: هذا هو سبب تعدّد الإصابات وأيّ تفسير آخر مرفوض

عطال: هذا هو سبب تعدّد الإصابات وأيّ تفسير آخر مرفوض

غزال يخطف لقب بطولة تركيا من يدَي فيغولي!

غزال يخطف لقب بطولة تركيا من يدَي فيغولي!

فوز ثمين لِبلوزداد

فوز ثمين لِبلوزداد

بلماضي في طريق مفتوح لتحطيم رقم قياسي جديد شهر جوان

بلماضي في طريق مفتوح لتحطيم رقم قياسي جديد شهر جوان

“قبضة حديدية” بين ملال ولافان قبل مواجهة الصفاقسي

“قبضة حديدية” بين ملال ولافان قبل مواجهة الصفاقسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد