حظوظ محرز كبيرة للتواجد في قائمة المرشحين للكرة الذهبية

تضم 30 لاعبا على غرار ميسي ونيمار ورونالدو وبن زيمة

بعد حجبها الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في كافة أرجاء العالم، من المنتظر أن يعود التنافس على الكرة الذهبية من جديد، في قائمة تضم 30 لاعبا سيعلن عنها قريبا تضم أحسن اللاعبين الذين تألقوا في رابطة الأبطال الاوروبية على غرار كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة والبرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان، بالإضافة للبرتغاليين كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز، بجانب الثلاثي الفرنسي كريم بنزيمة ونجولو كانتي وكيليان مبابي، مع المصري محمد صلاح والنرويجي إيرلينج هالاند.

وحسب مصادر صحفية فإن حظوظ الجزائري رياض محرز وافرة لدخول قائمة 30 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية، خاصة وأنه فرض نفسه واحدا من أبرز نجوم النسخة الحالية من أبطال أوروبا. وشارك قائد منتخب محاربي الصحراء في 11 مباراة خلال النسخة الحالية من البطولة الأوروبية، أسهم خلالها بـ6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل، وما يزيد من حظوظ تواجده في القائمة هو أنه سيلعب نهائي رابطة الأبطال أمام تشلسي الانجليزي، يوم 29 ماي ببورتو البرتغالية بدل اسطمبول التركية التي تفشى فيها فيروس كورونا بشدة.

بجانب محرز، يرشح المتابعون 3 لاعبين آخرين من المان سيتي ضمن قائمة المرشحين لدخول سباق الكرة الذهبية، وهم المدافع البرتغالي روبن دياز ولاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين بالإضافة للمهاجم الإنجليزي فيل فودين.

كذلك ستكون الصورة أكثر وضوحا بعد انتهاء منافسات بطولتي يورو 2020 وكوبا أمريكا، المقرر إقامتهما في الصيف المقبل.

ورابطة الأبطال الأوروبية نهاية الشهر الجاري.

ويتصدر نجوم مانشستر سيتي، الصورة بعد تتويجهم بالدوري الأقوى في العالم، فضلا عن بلوغ نهائي أبطال أوروبا.