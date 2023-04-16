حظيرة “دنيا بارك” بحاجة للمزيد من اليد العاملة

دعا والي الجزائر محمد عبد النور رابحي يوم الأحد، المؤسسات القائمة على أشغال إعادة تهيئة حظيرة “دنيا بارك”، إلى تشغيل المزيد من اليد العاملة، لتسريع وتيرة الأشغال.

وقام الوالي رابحي بزيارة عمل إلى حظيرة “دنيا بارك” بالرياح الكبرى في بلدية اولاد فايت. حيث تفقّد أشغال إعادة تهيئة جزء من الحظيرة، تبلغ مساحته 193 هكتار.

وطالب رابحي بالعمل بنظام 8×2 طيلة أيام الأسبوع، مؤكدا ضرورة احترام آجال استلام المشروع خلال موسم الاصطياف المقبل.

وتمتدّ المساحة الكلية لحظيرة “دنيا بارك” لـ1059 هكتار، تتوزّع عبر 5 بلديات من العاصمة. وهي تضمّ عدّة متنزّهات وبحيرات اصطناعية ومسارات للمشاة والدراجات ومرافق أخرى.