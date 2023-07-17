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الجزائر

حظيرة دنيا بارك.. والي العاصمة يسدي جملة من التعليمات

الشروق أونلاين
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حظيرة دنيا بارك.. والي العاصمة يسدي جملة من التعليمات
ح.م

أسدى والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، الإثنين جملة من التعليمات للانتهاء من أشغال حظيرة “دنيا بارك”.

وجاءت تعليمات رابحي خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى كل من حظيرة “دنيا بارك” بالرياح الكبرى بأولاد فايت، وحديقة التسلية والترفيه ببن عكنون.

وخلال الزيارة الميدانية تفقد الوالي أشغال إعادة تهيئة جزء من حظيرة “دنيا بارك” المتواجد على مستوى كل من بلدية أولاد فايت والشراقة، الذي تبلغ مساحته 193 هكتار من اجمالي المساحة الكلية المقدرة بـ 1059 هكتار، الممتدة عبر 5 بلديات، وحديقة التسلية والترفيه ببن عكنون.

وبحظيرة الرياح الكبرى”دنيا بارك” تم الوقوف على عملية وضع التجهيزات الحضرية المعاصرة للترفيه والراحة المخصصة للأطفال، وأماكن الاستمتاع والجلوس لزوار الحظيرة بوضع طاولات، وكراسي بالقرب من البحيرتين الموجودتين، بالإضافة إلى عمليات التجميل والتزيين التي يتم إنجازها على مستوى الحظيرة.

ليتوجه بعدها  الوالي إلى حديقة التسلية والترفيه ببن عكنون، أين وقف على أهم الاستعدادات الخاصة بإعادة تأهيل هذا المرفق الهام، خاصة على مستوى المسالك المائية، خط السكة الحديدية، البحيرات الاصطناعية، تهيئة المواقف، وعمليات التسييج للحديقة.

وخلال الزيارة أسدى المسؤول الأول عن الولاية تعليمات صارمة مفادها  العمل على الرفع من نسبة اليد العاملة من طرف المؤسسات القائمة بالأشغال.

كما أمر بتسريع وتيرة العمل بنظام 8*3 طيلة أيام الأسبوع وتهيئة كافة المداخل، وتجهيز الحظيرة بكافة المستلزمات من أكشاك، مراحيض عمومية.

الوالي شدد كذلك على ضرورة الانتهاء من أشغال تطوير المسالك ومسارات الدراجات على طول محيط البحيرتين لتسهيل طرق التواصل بين المناطق المهيئة ومساحات اللعب والاسترخاء.

و الإنتهاء من عملية الإنارة على مستوى ستة 6 مواقف للسيارات بسعة استيعاب مقدرة بـ 5000 مركبة، وربط الأكشاك بشبكات صرف المياه،
العمل على الانتهاء من عمليات غرس الأشجار والنباتات التجميلية لتزيين الحظيرة.

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