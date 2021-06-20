حفتر يدفع بقواته نحو الحدود مع الجزائر بعد أيام من زيارة الدبيبة

أعلنت قوات اللواء خليفة حفتر، السبت، نقطة حدودية مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة، وذلك بعد أيام من التوصل إلى اتفاقيات تنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لتأمينها وفتح المعابر تدريجيا لحركة البضائع والأشخاص.

وجاء في بيان صادر عن قوات حفتر أنّ “القوات المسلحة تُغلق الحدود الليبية الجزائرية وتعلنها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها”.

وقال مصدر لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن قوات حفتر “تسيطر فقط على معبر أيسين الحدودي في مدينة غات جنوب غربي ليبيا، من أصل 3 معابر تربط البلدين”.

وجاءت هذه الخطوة، بعد أيام من إعلان قوات خليفة حفتر عن عملية عسكرية في الجنوب، ضد ما تسميه نشاطا للجماعات التكفيرية، والمتركزة بالخصوص بالقرب من حدود تشاد.

وكان توجه قوات حفتر باتجاه الحدود الجزائرية غربا مفاجئا، وجاء بعد أيام قليلة من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى الجزائر رفقة وفود وزارية وأمنية رفيعة،

تليها زيارة أخرى لنائبي رئيس المجلس الرئاسي إلى الجزائر.

وكان ملف تأمين الحدود ووضع لجان أمنية للتنسيق من أجل التحضير لفتحها أمام حركة البضائع والأشخاص، من أهم النقاط التي توجت زيارة الوفود الليبية إلى الجزائر.

وترتبط الجزائر بليبيا عبر3 معابر برية حدودية، تتمثل في معبر الدبداب/غدامس شمالا، ومعبر طارات ومعبر تين الكوم/ إيسين، في أقصى الجنوب وهو الذي أعلنت قوات خليفة حفتر السيطرة عليه.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش -أمس السبت- حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلا بعد موافقته، وذلك عقب إعلان القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرتها على المنفذ الحدودي “إيسَيِّن” بين ليبيا والجزائر، في حين أبدت الخارجية الليبية تفاؤلا بمؤتمر برلين-2 المقبل.

وقال بيان صادر عن القائد الأعلى للجيش نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر حسابه بموقع تويتر إنه “يحظر مطلقا إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها، أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لأي غرض كان، أو نقل الأفراد أو الأسلحة أو الذخائر”.

وأضاف أنه إذا استدعت الضرورة إعادة التمركز أو التحرك لأرتال عسكرية، فإنه لا يتم إلا وفق السياق المعمول به وموافقة القائد الأعلى.