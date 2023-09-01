“حفرة على القمر” خلفها تحطم مركبة “لونا-25” الروسية (فيديو)

كشفت إدارة الطيران والفضاء الأميركية “ناسا”، أن مركبة الفضاء الروسية “لونا-25” التي فشلت في الهبوط على القطب الجنوبي للقمر قد شكلت حفرة جديدة على سطح القمر.

وأفادت وكالة “ناسا” نقلا عن بيانات جديدة تم الحصول عليها من مسبار “LRO” الأمريكي أن سقوط مركبة “لونا-25” الروسية، خلفت حفرة اتساعها 10 أمتار.

وقالت ناسا: “الحفرة الجديدة قطرها نحو 10 أمتار، وبما أن الحفرة الجديدة قريبة من نقطة الاصطدام المُقدرة للمركبة “لونا-25″، فقد خلص فريق “LRO” إلى أنها على الأرجح نتجت عن تلك المهمة وليست لسبب طبيعي”.

وأظهرت لقطات وصور نشرتها “ناسا” أنه عندما تحطمت مركبة الفضاء الروسية “لونا-25” بسبب مشكلة فنية، خلفت هذه الحفرة.

🔴 NASA, Luna 25’in birkaç hafta önce aya düştüğü yeri gösteren görseli yayınladı. pic.twitter.com/vahH6vxDPC — Conflict (@ConflictTR) September 1, 2023



ونشرت صور بالأبيض والأسود لسطح القمر تم التقاطها في جوان 2020، وأخرى تم التقاطها لنفس المكان في 24 أوت من العام الجاري، حيث تظهر منحدرًا لم يكن موجودا من قبل.

وأعلنت وكالة الأنباء الروسية، الشهر الماضي، عن تحطم المركبة الفضائية “لونا-25” على سطح القمر بعد أن فقد الاتصال بها، حيث انحرفت عن مدار القمر المحدد للهبوط على الجانب المظلم من القمر.