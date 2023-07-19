“حفظت القرآن بعمر 12 سنة ولم أتلق الدروس الخصوصية”

"نويجم الزهراء" صاحبة أعلى معدل للبكالوريا بتيارت لـ"الشروق":

تحصلت الطالبة “نويجم الزهراء”، البالغة من العمر 17 سنة، على أعلى معدل بولاية تيارت في شعبة العلوم التجريبية، لتحقق الريادة ولائيا بمعدل 18.88، وفي تصريح لـ”الشروق” أكدت أنها لم تكن تنتظر هذا الإنجاز، وكان حلمها فقط نيل شهادة البكالوريا وفقط، “نويجم الزهراء” تدرس بثانوية “شبايكي عبد القادر” بدائرة قصر الشلالة، من عائلة محافظة تمكنت من تشريف عائلتها، وهي من حفظة كتاب الله بعد ما ختمت القرآن في سن الثانية عشر.

“نويجم فاطمة” أكدت للشروق أنها تحصلت على أعلى المعدلات بالأطوار التعليمية الثلاثة، إذ لا تقل معدلاتها عن 17، فهي خريجة المدرسة القرآنية بدائرة قصر الشلالة فرع (اقرأ) وهي اليوم تشرف على تحفيظ كتاب الله العزيز للأطفال الصغار بذات المدرسة القرآنية بدائرة قصر الشلالة.

خال الطالبة صرح للشروق، “أن “الزهراء” تلميذة نجيبة ومتخلقة وعائلتها محافظة، فقد شرفتنا جميعا، فهي تطمح دوما للنجاح منذ صغرها”، وحسب المكلف بالإعلام لمديرية التربية السيد “حطابي محمد” للشروق، فإن المراتب الأولى في شهادة البكالوريا على مستوى ولاية تيارت، عادت للطالبة “نويجم الزهراء” في المرتبة الأولى ولائيا، وهي طالبة بثانوية شبايكي عبد القادر بدائرة قصر الشلالة، فيما عادت المرتبة الثانية للطالب قوجيل قصي فتحي من ثانوية باقي الطيب بمدينة تيارت بمعدل 18.76 شعبة تسيير واقتصاد، أما المرتبة الثالثة فعادت للطالبة مختاري دعاء من ثانوية أحمد مدغري بمدينة تيارت بمعدل 18.75 شعبة العلوم التجريبية، فيما بلغت نسبة النجاح 50.01 بالمائة بتعداد كلي 12455 مترشح حضر منهم 12311، حيث اسفرت نتائج الامتحانات عن نجاح 6157 مترشحا بشهادة البكالوريا لدورة 2023، أما فيما تعلق بترتيب الثانويات حسب النتائح، فقد تصدرت ثانوية أحمد مدغري الريادة بنسبة 98،30 بالمائة، تلتها ثانوية قاديري خالد بمدينة السوقر بنسبة 94،31 بالمائة، اما المرتبة الثالثة فقد عادت لثانوية باقي الطيب بمدينة تيارت بنسبة 87،69 بالمائة.

لوز محمد أمين