حفل افتتاح باهر ومميز مزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية

يبقى خالدا في السجل الذهبي للمونديال القطري

أبهرت، الأحد، الشقيقة قطر العالم، خلال حفل افتتاح مونديال 2022، الذي كان ملعب “البيت” مسرحا له، في سهرة ستبقى خالدة في السجل الذهبي للعرس الكروي العالمي الذي سيجري لأول مرة على الأرض العربية.

وتميز حفل الافتتاح، بحضور عدد كبير من الرؤساء والشخصيات العامة العالمية، يتقدمهم الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس فلسطين محمود عباس أبو مازن، والملك عبد الله ملك الأردن، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ومثلما كان منتظرا، كان حفل الافتتاح باهرا ومميزا، حيث مزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، وتصدره أحد أعضاء فرقة البوب الكوري الشهيرة “بي تي إس”. وبدأ حفل الافتتاح بصوت الممثل الأميركي الشهير مورغان فريمان، فيما تمحورت رسالة الحفل حول التقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية.

والعرض الأهم في حفل الافتتاح حمل عنوان “دريمرز” (حالمون)، وهي أغنية جديدة حملت توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي أحد الأعضاء السبعة لفرقة “بي تي إس” جونغكوك والمطرب القطري فهد الكبيسي.

وأعطى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مهندس هذا المونديال العربي إشارة انطلاق العرس العالمي الذي يشارك فيه 32 منتخبا على مدار 30 يوما، فوق ملاعب فريدة من نوعها شيّدت خصيصا لهذا الحدث الكروي.

ولأول مرة في تاريخ المونديال تم الافتتاح بتلاوة الآية القرآنية “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”.

وافتتح أمير قطر الأمير تميم بن حمد، مونديال 2022، بالترحيب بالوفود القادمة لبطولة كأس العالم 2022، قائلًا: “من قطر من بلاد العرب أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022، لقد عملنا من أجل أن يكون مونديال 2022 من أنجح البطولات، بذلنا الجهد واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء”.

وأضاف: “اليوم الافتتاح بدءًا من هذا المسار، نتابع ومعنا العالم بأسره، المهرجان الكروي الكبير في الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري، سوف يجتمع الناس على اختلاف أجناسهم وجنسياتهم وعقائدهم، في جميع القارات للمشاهدة، ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبًا، لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم في الوقت ذاته، أتمنى للفرق المشاركة أداءً كرويًا رائعًا، وروحًا رياضية عالية، ولكم جميعًا قضاء وقت يملؤه الفرح والبهجة، أهلا وسهلا بالعالم في دوحة الجميع”.

في سياق متصل، أشاد سعادة سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمه، بالتحدي الكبير الذي رفعته قطر في سبيل تنظيم بطولة عالمية مثالية، معتبرا بأن ذلك بمثابة فخر لكل الشعوب العربية.

وأعرب سعادة سفير قطر بالجزائر، في بيان أصدره أمس، بمناسبة حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022، عن امتنانه وشكره لوقوف الجزائر شعبا وحكومة إلى جانب قطر من أجل تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مشيرا إلى إسهامات الرئيس عبد المجيد تبون لإنجاح مونديال قطر، وحضوره الشخصي حفل افتتاح المونديال، وهو ما يعكس عمق العلاقات الجزائرية القطرية والود الذي ما بين قائدي البلدين.

وفي نفس السياق، عبر الرئيس عبد المجيد تبون، عن سعادته بحفل الافتتاح في كأس العالم 2022، المقام في قطر، مشيرًا إلى أنه كان حدثا على مستوى عالمي على الأراضي القطرية، التي أبهرت العالم من خلاله. وأكد الرئيس تبون في تصريحات بعد نهاية الحفل الافتتاحي، أن قطر نجحت في تجربتها رغم المحاولات من البعض للتشكيك في قدرتها على استضافة كأس العالم. وعبر عن أمنياته بالتوفيق للفرق العربية المشاركة في كأس العالم 2022، وأن تكون على قدر المستوى المأمول لها ويتمنى أن يتواجد منتخبان عربيان في نهائي كأس العالم، مشيرًا إلى أن المنتخبات العربية قادرة على فعل ذلك. وعن غياب الجزائر، أكد الرئيس أن ما حدث هو القدر، مشيرًا إلى أن منتخب الخضر قادر على العودة من جديد للمشاركة في الفعاليات المقبلة.