حفل افتتاح مونديال 2026… المكسيك تحتفي بالعالم على طريقتها

انطلاق العرس الكروي العالمي

رحّبت المكسيك بالعالم خلال حفل افتتاح مونديال 2026 على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، قبل انطلاق المواجهة التي ستجمع بين جنوب أفريقيا والمكسيك، بعدما شهدت الجماهير الحاضرة في مدرجات الملعب أو المناطق المخصصة للمشجعين في الدول المستضيفة الثلاث أو عبر شاشات التلفزة عروضاً فنية منوعة، فيما خيمت الموسيقى والمغنية شاكيرا على مراسم افتتاح المونديال.

وتميز حفل الافتتاح في المكسيك بالمزج بين التراث اللاتيني القديم والموسيقى العالمية الحديثة، بعدما ظهر عدد من النجوم، مثل الكولومبية شاكيرا التي أدت أغنيتها الرسمية لمونديال 2026 بعنوان “داي داي”، فيما شاركها مغني الراب النيجيري بيرنا بوي، في حين مثلت النجمة الفائزة بجائزة غرامي تايلا بلدها جنوب أفريقيا.

كما ظهر في الحفل كل من: الفنان الكولومبي جي بالفين، وأيضاً فرقة مانا التي تمثل الهوية والموسيقى المكسيكية التقليدية والحديثة، بعدما ركز مخرج الحفل ماركو باليتش على فكرة ترابط الشعوب وقوة كرة القدم في توحيد العالم، حيث عرض في البداية فقرة تعكس التراث في المكسيك، وتمحورت على العرض البصري المركز على الفنون الفولكلورية المكسيكية.

وذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية أن المكسيك أرادت الترحيب بالعالم والتعبير عن ثقافات الدول الثلاث المستضيفة مونديال 2026 ( المكسيك وكندا والولايات المتحدة)، من خلال عرض الرقصات التي مزجت بين اللغات الإنكليزية والإسبانية، بالإضافة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قام باستحداث طريقة تقديم جديدة، بعدما نشر أعلام الدول المشاركة في بطولة كأس العالم على أرضية الملعب.

في مباراة البطاقات الحمراء

منتخب المكسيك يفتتح المونديال بفوز ثمين على جنوب أفريقيا

حقق منتخب المكسيك بداية ناجحة في كأس العالم 2026 بعدما انتصر، الخميس، على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 2ـ0، في افتتاح المونديال أمام جماهيره في مكسيكو سيتي وسط أجواء مثالية. وسجل جوليان أندريس كينونيس هدف المباراة الأول في الدقيقة التاسعة، وأضاف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة الـ67. وقد شهد اللقاء تنافساً خاصة في الشوط الأول قبل أن تتغير المعطيات في الفترة الثانية وينخفض النسق بشكل واضحٍ، وقد شهدت المواجهة ثلاث حالات طرد.

وأكد منتخب المكسيك سيطرة البلد المنظم في المباريات الافتتاحية خلال معظم الدورات الأخيرة، حيث استحق انتصاره بعد أن فرض سيطرة كاملة على منافسه وسجل هدفاً مبكراً، مظهراً استعداداً جيداً، ورغم طرد لاعبه سيزار مونتيس في الوقت البديل، فقد صمد دفاعياً. كما أشرك مدربه خافيير أغيري اللاعب جلبارتو مورا (17 عاماً)، وهو أصغر لاعب في هذه النسخة. في وقت واجه فيه المنتخب الأفريقي صعوبات كبيرة للغاية وخسر لاعبين بالطرد وهما يايا سيثول في الدقيقة الـ49 الذي ارتكب خطأ في الهدف الأول، ثم ثيمبا زواني في الدقائق الأخيرة، ليكون دخول جنوب أفريقيا كارثياً في المجموعة الأولى التي تضمّ أيضا التشيك وكوريا الجنوبية.

وكان كينونيس نجم المباراة بعد أن دوّن اسمه بفضل أول هدف في هذه النسخة، وتُعتبر مسيرته الدولية مثيرة، فقد ولد في كولومبيا، في ماغوي بايان، واختار تمثيل المنتخب المكسيكي بعد رفضه دعوة من المنتخب الكولومبي في ماي 2023. وبدأت رحلته مع المنتخب المكسيكي في أكتوبر/تشرين الثاني 2023، عندما حصل على الجنسية المزدوجة بعد مسيرة كروية طويلة في المكسيك، لعب خلالها مع فرق مثل فينادوس، لوبوس بواب، تيغريس، أطلس، وكلوب أميركا في المكسيك.

وذكر موقع “تي واي سي سبورتس” الأرجنتيني أنه في بداية العام، لم يكن مدرب المكسيك أغيري مقتنعاً تماماً باختيار هذا المهاجم لأسباب فنية أساساً، فهو لا يعتبره مهاجماً صريحاً، ولم يُقدّر قدراته جناحاً أيضاً. مع ذلك، وبفضل قوته الهجومية وأدائه المميز، حجز لنفسه مكاناً أساسياً لا غنى عنه في التشكيلة.

ويعود الفضل في مشاركته في كأس العالم إلى تألقه مع نادي القادسية السعودي، فقد سجل 33 هدفاً في 31 مباراة خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين مع القادسية. هذا التألق مكنه من الحصول على جائزة هداف الدوري متفوقاً على لاعبين مميزين مثل الإنكليزي إيفان توني مهاجم نادي الأهلي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر.

“يايا” سيتول يدخل التاريخ بأول بطاقة حمراء في مونديال 2026

شهدت المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا أول حالة طرد في البطولة، وكانت من نصيب لاعب منتخب جنوب أفريقيا سفيلفو “يايا” سيتول.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سيتول في الدقيقة الـ50 بعدما أعاق المهاجم المكسيكي بريان غوتيريز في أثناء انفراده بالمرمى، ليترك منتخب بلاده منقوص العدد في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وبات سيتول خامس لاعب يتعرض للطرد في مباراة افتتاحية لكأس العالم، فيما حملت البطاقة الحمراء الرقم 178 في تاريخ نهائيات المونديال.

وكانت آخر حالة طرد في كأس العالم قد سُجلت خلال مواجهة المغرب والبرتغال في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.

المباراة الافتتاحية تنطلق بنظام جديد لتأدية النشيد الوطني

شهدت المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا تطبيق آلية جديدة لأداء النشيد الوطني، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وفي النسخ السابقة، كان أداء النشيد الوطني يقتصر على اللاعبين الأساسيين فقط، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتمد نظاماً جديداً في النسخة الحالية.

وبموجب التعديل، اصطف جميع أفراد بعثة المنتخبين، بمن فيهم اللاعبون الـ26 والمدرب، في وسط الملعب وجهاً لوجه، قبل أداء النشيد الوطني لكل منتخب بحضور كامل أفراد الفريقين.

كما أعادت المباراة الافتتاحية إلى الأذهان مواجهة المنتخبين في افتتاح مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، عندما انتهى اللقاء بينهما بالتعادل 1 – 1.

مشجع مكسيكي يتعرض لأزمة قلبية قبل افتتاح المونديال

شهد محيط ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي حادثة طارئة قبل وقت قصير من انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا، بعدما تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى.

وأكدت الشرطة المكسيكية أن المشجع تلقى الإسعافات اللازمة وتم نقله لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالته مستقرة.

ولم تكشف السلطات عن هوية المشجع أو جنسيته، لكنها أوضحت في بيان نشرته عبر منصة “إكس” أنه لا يحمل الجنسية المكسيكية.

ويأتي الحادث في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثير الظروف المناخية على الجماهير واللاعبين خلال البطولة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المدن المستضيفة.

كما تُعد مكسيكو سيتي من أعلى المدن المستضيفة للبطولة من حيث الارتفاع عن سطح البحر، وهو عامل إضافي قد يزيد من التحديات البدنية التي تواجه الجماهير والمنتخبات خلال منافسات النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، والتي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخباً.

المجموعة الأولى:

كوريا تبدأ المونديال بقوة وتُسقط تشيكيا

بدأ منتخب كوريا الجنوبية رحلته في مونديال 2026 بكل قوة، بفوز مُستحق أمام منتخب تشيكيا، في المواجهة التي جمعت المنتخبين فجر أمس الجمعة في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، ليتصدر برفقة منتخب المكسيك أحد مستضيفي كأس العالم 2026.

وحسمت كوريا أولى مواجهاتها في كأس العالم 2026 بالفوز على تشيكيا (2-1)، وحصدت أول ثلاث نقاط لها في البطولة والتي من شأنها أن تُساعد كثيراً في إمكانية التأهل إلى الدور الثاني، وقدّم الكوريون مستوى هجومياً قوياً على أرض الملعب وأثبتوا أنهم قادرون على حسم بطاقة مؤهلة من هذه المجموعة، خصوصاً مع امتلاك المنتخب عناصر محترفة في أقوى الدوريات الأوروبية.

وبهذا الفوز ثبّتت كوريا معادلة التفوق على منتخب أوروبي في المونديال، إذ حقق المنتخب الآسيوي الفوز الثالث توالياً على منتخب أوروبي في بطولة كأس العالم، ففي نسخة عام 2018، تفوقت كوريا على ألمانيا بهدفين نظيفين، وفي نسخة عام 2022، أطاح المنتخب الكوري منتخب البرتغال القوي (2-1)، وفي نسخة عام 2026، تفوق على تشيكيا (2-1).

اشتباكات عنيفة خارج “أزتيكا” خلال افتتاح كأس العالم

شهد محيط ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا، في أول اختبار أمني كبير للبطولة التي تستضيفها المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وبحسب صحيفة “التليغراف البريطانية”، وقعت المواجهات بعد انطلاق المباراة بقليل، عندما حاولت مجموعات من المحتجين الاقتراب من إحدى بوابات الملعب، ما أدى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب التي دفعت المحتجين إلى التراجع باستخدام الدروع والتشكيلات الأمنية.

وأظهرت مشاهد متداولة قيام محتجين ملثمين بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة ومقذوفات مختلفة باتجاه الشرطة، فيما تعرض عدد من عناصر الأمن للإصابة خلال المواجهات. كما شوهدت شرطية وهي تنزف من إصابة في الرأس، بينما نُقل أحد رجال الأمن بسيارة إسعاف من موقع الأحداث.

وذكرت تقارير محلية أن المحتجين ألقوا حاويات نفايات وأصيصات نباتات ومقذوفات أخرى باتجاه الشرطة الخيالة، فيما استخدم بعض أفراد الأمن طفايات الحريق لتفريق مجموعات من المحتجين.

وأشارت السلطات إلى أن نحو ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات بمناطق مختلفة حول الملعب، بينهم قرابة 200 شخص ملثم انفصلوا عن مجموعات أكبر من المتظاهرين، قبل أن تتم السيطرة على الموقف بواسطة وحدات الشرطة المتخصصة.

وأكدت أمانة الأمن المدني في مكسيكو سيتي لاحقاً أن الأوضاع أصبحت تحت السيطرة قبل نهاية المباراة الافتتاحية، مشيرة إلى تنفيذ عشرات عمليات التوقيف خلال الأحداث.

كما تعرضت شاحنة متوقفة قرب الملعب لأعمال تخريب، في حين أظهرت صور من محيط أزتيكا سيارات متضررة وحرائق محدودة وأكواماً من الحطام في بعض الشوارع القريبة.

وكانت عدة منظمات وجماعات احتجاجية قد أعلنت مسبقاً نيتها تنظيم تظاهرات بالتزامن مع افتتاح كأس العالم، من بينها مجموعات تمثل عائلات المفقودين في المكسيك ونقابات معلمين تطالب بتحسين ظروف العمل.

ورغم تلك الأحداث، سادت أجواء احتفالية في معظم المناطق المحيطة بالملعب خلال الساعات التي سبقت المباراة، حيث توافد عشرات الآلاف من المشجعين للاحتفال بعودة كأس العالم إلى ملعب أزتيكا الذي استضاف مباريات مونديالي 1970 و1986.

وكانت السلطات المكسيكية قد دفعت بأكثر من عشرة آلاف عنصر أمني لتأمين محيط الملعب ومناطق المشجعين، كما أغلقت طرقاً رئيسية حول أزتيكا لمسافة تقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر بهدف منع أي محاولات لتعطيل انطلاق المباراة.

وشملت الإجراءات الأمنية أيضاً إقامة حواجز خرسانية إضافية عند المداخل الرئيسية للملعب، فيما طُلب من الجماهير الحضور قبل ساعات طويلة من موعد المباراة تحسباً لأي ازدحام أو تطورات أمنية.

وتأتي هذه الأحداث في وقت تسعى فيه المكسيك إلى تقديم صورة إيجابية خلال استضافتها لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، وسط تحديات أمنية واجتماعية ظلت حاضرة في المشهد العام قبل انطلاق البطولة.