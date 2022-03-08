حفل الأفضل في إفريقيا 2021.. قبل نهاية مارس

التنافس سيكون بين محرز وصلاح وماني

كشفت تقارير صحفية عن نية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، إقامة حفل جوائز أفضل لاعب في إفريقيا 2021 خلال الفترة المقبلة. وقالت التقارير إن “كاف” يفكر في إقامة الحفل قبل 31 مارس الجاري بعد أن تم تأجيله خلال الفترة الماضية.

ويعود سبب التأخير إلى أن الكاف لم يستقر على مدينة لاستضافة الحفل ولا يريد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي إقامتها بشكل افتراضي، لكنها ستقام من خلال مصدر موثوق داخل الكاف، غير أن مصادر أخرى أكدت المدينة أن الحفل سيقام في لعاصمة الكاميرونية “ياوندي، ومن المتوقع أن يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة الحفل الأفريقي افتراضيا أيضًا عبر تقنية الفيديو، مثلما فعل الاتحاد الدولي في حفل جوائز الأفضل في العالم الأخير.

ومن الأقرب، أن يتنافس على لقب أفضل لاعب أفريقي في 2021 عدد من اللاعبين، في مقدمتهم الثلاثي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي. وكان حفل أفضل لاعب أفريقي قد تم إلغاؤه في 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا قبل أن يتم تأجيل حفل نسخه 2021.

ونجح ساديو ماني نجم ليفربول في التتويج بجائزة الأفضل في أفريقيا بالنسخة الأخيرة، التي أقيمت في مصر 2019 متفوقًا على محمد صلاح ورياض محرز. وسبق أن توج صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين في 2017 و2018.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أبرم اتفاقا مع إحدى الشركات المصرية لاستضافة الحفل السنوي لمدة 3 سنوات على التوالي، لتقام للمرة الأولى فقط عام 2019.