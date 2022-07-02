“حفل الاختتام لن يقل عن الافتتاح وسيكون فنيا لا استعراضيا”

سليم دادة في تصريح لـ"الشروق":

كشف “سليم دادة” رئيس لجنة تنظيم حفل الافتتاح والاختتام في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 في تصريح لـ”الشروق”، قبل 4 أيام عن موعد الحفل المنتظر إقامته بالمركب الأولمبي الجديد “ميلود هدفي” عن بعض تفاصيل الاختتام، واستهل دادة حديثه بالقول:” لا أريد حرق المفاجآت التي تنتظر الجمهور في ختام هذه الألعاب، لكن ما يمكنني الإشارة إليه هو أنه لن يقل عن حفل الافتتاح الذي أبهر العالم، ولقي ثناء وإشادة كبيرتين، ولهذا فبعد أن رفعنا السقف عاليا، لا يمكننا أن ننزل عن ذلك المستوى، وسنواصل إن شاء الإبهار، حيث سيكون الحفل بنفس الضخامة، خاصة وأنه سيتزامن من الذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر، وعلينا أن نكون في الموعد.”

سنركز على الجوانب الفنية والسيناريو مختلف تماما

وأضاف سليم دادة في حديثه معنا قائلا: “حفل الاختتام سيكون مختلفا تماما عن سيناريو الافتتاح، وهذا طبيعي جدا، لا نريد أن نقع في التكرار، حتى لا يشعر الحاضرون بالملل، ولهذا ما يمكنني قوله هو أن هذا الحفل سيكون فنيا لا استعراضيا مثل سابقه، وهذا بطبيعة الحال لن ينقص إطلاقا من قيمة العرض، بل أتوقع شخصيا نفس النجاح، لأننا وفرنا نفس الإمكانيات، ونعمل بشكل يرمي للتحضير لختام جميل يليق بالسمعة التي اكتسبتها الجزائر، والاحترام الكبير الذي لقيناه بعد احتضان هذه الألعاب المتوسطية.”

مدة الحفل ستتجاوز 90 دقيقة

وبخصوص توقيت ومدة العرض خلال حفل الاختتام، أوضح سليم دادة بالقول: “سينطلق حفل الاختتام يوم الأربعاء المقبل على الساعة التاسعة ليلا بالمركب الرياضي الجديد، ومن الناحية المبدئية سيستمر لمدة لا تقل عن 90 دقيقة وربما قد نصل إلى ساعتين، وحتى إن كان معلوما بأن حفل الاختتام عادة ما يكون بسيطا ومختصرا، إلا أننا في أيام احتفالية، وسنخرج عن القاعدة قليلا، ونجعل الافتتاح والاختتام على نفس المستوى العالي، وأعد الجمهور الجزائري بالكثير من المفاجآت السارة.”

نجوم فنية كبيرة ستكون حاضرة

حتى وإن كان متحفظا فيما يخص تفاصيل الحفل الاختتامي، لكن سليم دادة قال: “ما أستطيع التأكيد عليه هو أن نجوما فنية كبيرة قد منحت لنا موافقتها للحضور يوم الأربعاء المقبل، وستقدم مقاطع غنائية تتماشى مع ضخامة هذا الحدث المتوسطي، ولا أريد الكشف عنها حفاظا على عنصري التشويق والمفاجأة، والمهم بالنسبة إلينا أن يستمتع الجمهور الحاضر في الملعب أو المتابع للاختتام عبر شاشات التلفزيون بمجريات العرض، وأتمنى أن ينال إعجابهم ويلقى رضاهم”.

حضور “ديجي سنايك” غير مؤكد لكنه ممكن

وحول سؤالنا له عن إمكانية مشاركة نجم عالمي مثل “ديجي سنايك”، قال دادة: “تم تداول الكثير من الأخبار بهذا الخصوص، وأنا لا يمكنني تأكيد حضوره لحفل الاختتام رغم أننى نتمنى ذلك، وان كان الأمر صعبا بسبب ارتباطاته، لكن في نفس الوقت لن أغلق الأبواب، ويبقى تواجده ممكنا، ومع اقتراب الموعد ستكون لنا صورة أوضح في هذا الخصوص.”

بدأت أشعر بالضغط

وفي ختام حديثه الينا، قال دادة: “كل يوم يمر ويقترب معه موعد حفل الاختتام، وأنا شخصيا بدأت أشعر بالضغط، وهذا أمر طبيعي للغاية، خاصة بعد نجاح الافتتاح نجاحا باهر، فالمسؤولية أضحت أكبر، الخطأ غير مسموح بالنسبة لنا، لكن إن شاء الله سنكون عند حسن ظن الجميع، فلدينا طاقم عمل محترف للغاية، وبيننا اجتماعات يومية للتنسيق، وبما أننا نجتهد ونقدم كل ما لدينا فلا خوف علينا، وسيبقى الجميع يتحدثون عن الافتتاح والاختتام طويلا حتى بعد نهاية الألعاب المتوسطية التي تعتبر طبعة وهران الأنجح في تاريخها، وهذا شرف كبير لنا كجزائريين أن تلقى الاعتراف سواء من المشاركين الأجانب، وحتى من شعبنا العظيم.”