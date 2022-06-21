“حفل الافتتاح بوهران سيضاهي احتفالات ألعاب ريو دي جانيرو وطوكيو”

رئيس لجنة تنظيم حفلي افتتاح واختتام ألعاب البحر الأبيض المتوسط:

عقد عشية الثلاثاء سليم دادة، رئيس لجنة تنظيم حفلي افتتاح واختتام ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 ندوة صحفية، كشف من خلالها عن آخر التحضيرات التي تجري بالمركب الجديد ببلقايد، والذي سيكون مسرحا لانطلاق الحدث المتوسطي يوم 25 جوان المقبل، وقال دادة في هذا السياق بأنه أكبر حفل في تاريخ الجزائر المستقلة، مشيرا إلى أنه لن يبالغ إذا ما وصفه بالعالمي والذي يضاهي في ضخامته وجودته احتفالات الألعاب الأولمبية التي أقيمت بريو دي جانيرو البرازيلية أو طوكيو اليابانية.

وواصل دادة بالقول بأن هناك الكثير من المفاجآت الكبيرة، وكذا الأمور التي تحدث لأول مرة في حفل افتتاح تظاهرة رياضية، منها فرقة أوركسترا سنفونية متكونة من 100 موسيقي ستكون حاضرة بملعب بلقايد الجديد، إضافة لإقامة لوحات تصويرية على مساحة تقدر بـ9000 متر مربع، والاستعانة أيضا “بالدرون” وهي الطائرات المتحكم فيها عن بعد ويقدر عددها بـ500 درون، من أجل أخذ صور علوية جميلة وفي منتهى الروعة لحفل الافتتاح، مشيرا إلى أن هذه التقنية حديثة الظهور، وبدأ العمل بها منذ 4 سنوات فقط، ولأول مرة حسب دادة سيستعمل بساط من نوع خاص على مساحة 9000 متر مربع لتغطية كل أرضية الملعب، حفاظا عليها من التلف جراء العروض التي ستقام عليه، خاصة وأن المركب سيحتضن المنافسات الرياضية بعد 24 ساعة فقط على حد تعبيره.

رؤساء دول وأمراء أكدوا حضورهم للحدث المتوسطي

وبالنسبة لمنصة العرض، فقد تم الشروع أمس في تركيبها، وقال رئيس لجنة تنظيم حفلي الافتتاح والاختتام بشأنها بأن الأكبر في كل الحفلات التي أقيمت بالملاعب الجزائرية، اذ تقدر عرضها بـ50 مترا، وتحتوي على 5 طوابق، وتحتها كراس مخصصة للفنانين المشاركين في مختلف العروض، وصرح داداة بأن الحفل سيعرف استعمال الألعاب النارية بطريقة تكنولوجية مبتكرة وجديدة، مشيرا إلى أن الإشراف العام على العروض أوكل للعالمي الفرانكو ايطالي فليب سيوتا، وفيما يخص الكوريغرافيا فتمت الاستعانة بـ8 مدربين محترفين أشرفوا على تعليم وتكوين 400 راقص اختارتهم اللجنة بعناية، وفي المجموع فإن عدد القائمين على حفل الافتتاح من فنانين ومدربين وتقنيين يقدر بـ800 شخص.

وقال دادة أيضا بأن الحفل سيمتد على مدار 120 دقيقة أي ساعتين من الزمن وهذا على الساعة التاسعة ليلا، وسيبتعد عن النمطية التي طبعت التظاهرات الرياضية السابقة، والتي يركز فيها على تاريخ الجزائر، بل ستكون المقدمة للفقيه والولي الصالح الذي يعتبر من رموز وهران سيدي الهواري، إضافة لإبراز تقاليد وعادات الجهة الغربية للوطن وتحديد قلب الحدث وهران، ثم إظهار أثر وفضل الجزائر على منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وبالنسبة للمشرفين على نقل حفل الافتتاح، قال دادة بأنه قد تم التعاقد مع شركات عالمية لتصوير الحفل بأعلى جودة ممكنة، كما أن شركات أخرى متخصصة ستتولى مهمة نقل مختلف الأحداث الرياضية لكل القنوات التي أكدت مشاركتها.

وفي الأخير أكد رئيس تنظيم حفلي الافتتاح والاختتام بأن هناك العديد من رؤساء الدول، وأمراء من الخليج العربي قد أكدوا حضورهم بوهران السبت المقبل، رافضا الكشف عن أسمائهم، لأن ذلك من صلاحيات لجنة البروتوكول، كما تهرب نفس المتحدث عن الإجابة على أسماء الفنانين الذين اختارتهم اللجنة للمشاركة في تنشيط بداية الألعاب.

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الندوة الصحفية لسليم دادة قد تأخرت بحوالي ساعة عن موعدها المحدد لأسباب غير معروفة.

إنهاء مهام فيصل حفاف وتعيين بوكارومة

تم يوم الثلاثاء انهاء مهام رئيس اللجنة المكلفة بالإعلام والصحافة فيصل حفاف بعد أيام قليلة من استلامه لمنصبه خلفا لسابقه مراد بوطاجين الذي أنهيت مهامه هو الآخر، وتم تعيين مهدي بوكارومة لرئاسة هذه اللجنة رغم أنه بعيد عن مجال الصحافة، وهو أحد إطارات مجال البيئة، وكان بوكارومة حاضرا في افتتاح المركز الدولي للصحافة أمس.

افتتاح المركز الدولي للصحافة بحضور الوزير

افتتح صبيحة الثلاثاء المركز الدولي للصحافة الخاص بألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران والمتواجد على مستوى فندق الميريديان، وهذا بإشراف من وزير الاتصال محمد بوسليماني الذي أعجب بجاهزيته وتوفر كل الظروف المناسبة لمختلف وسائل الإعلام، ويضم هذا المركز الضخم 120 جهاز كمبيوتر، تم ربطه بسرعة تدفق أنترنيت عالية تصل إلى 200 ميغابايت في الثانية، كما جهز بـ5 بلاطوهات مجهزة بالكاميرات والإنارة والتقنيين لتسجيل حصص خاصة بالحدث، و6 قاعات للتعليق الإذاعي، وقاعة للمحاضرات وأخرى للندوات الصحفية.