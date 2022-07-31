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الجزائر

حفل لتكريم المحبوسين المتفوّقين في البكالوريا و”البيام”

الشروق أونلاين
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حفل لتكريم المحبوسين المتفوّقين في البكالوريا و”البيام”
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يشرف الأمين العام لوزارة العدل يوم الإثنين، بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة، على حفل لتكريم المحبوسين المتفوّقين في امتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، وفي مجال التكوين المهني.

وحسب بيان للوزارة، سيتمّ تكريم المحبوسين المتوفّقين بجوائز رمزية، “تشجيعا لهم على المجهودات التي بذلوها، والمثابرة التي أظهروها في اتخاذ العلم والمعرفة والتربية وسيلة للاندماج في المجتمع”.

وقد عرفت دورة جوان 2022 نجاح 2176 محبوسا في امتحان شهادة البكالوريا، و890 محبوسا في امتحان شهادة التعليم المتوسط.

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