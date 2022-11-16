حفيد القذافي صورة طبق الأصل له.. هل هي أصلية؟
تداول ناشطون ليبيون عبر حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، صورة قيل إنها لحفيد زعيمهم الراحل معمر القذافي، لافتين إلى درجة الشبه الكبيرة بينهما.
يظهر في الصورة من يبدو أنه فتى في العقد الثاني من العمر، يرتدي قبعة سوداء، وتتشابه ملامحه مع ملامح معمّر القذافي الذي قُتل في العام 2011 أثناء الثورة على حُكمه.
وجاء في التعليقات المرافقة أن الصورة تُظهر أحد أحفاد القذافي. وأُرفقت بعض المنشورات بعبارة “هذا الشبل من ذاك الأسد”.
حفيد معمر القذافي
من ابنته المناضلة الدكتورة عائشة معمر القذافي
اللي خلف ما مات
مقتدي بجده ونعم التربية ربي يحفظه#شاعر_الراية_صالح_النشيرا #كأس_العالم_2022 #ابعتذر_عن_كل_شي_الا https://t.co/Rm82ZYbeYe
— 7M0o0oD (@saqr_alhrya) November 15, 2022
وقال تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس إنه بعد أكثر من عقد على مقتل القذافي ما زالت بعض الصفحات الليبية على مواقع التواصل تمجّد إرثه وإرث عائلته التي شاركته في حكمه ليبيا أربعين عاماً بقبضة من حديد.
ولا يُعرف ما إن كانت هذه الصورة ظهرت على سبيل الترويج لعائلة القذافي، أم أنها ظهرت أولاً على سبيل السخرية ثم تداولها مستخدمون مؤيّدون للقذافي على أنها حقيقيّة.
وأرشد تفتيش الوكالة عنها على محرّكات البحث إلى صورة تتشابه عناصرها تماماً – ما عدا الوجه المعدّل – مع الصورة المتداولة.
وتُظهر الصورة الأصليّة معمّر القذافي نفسه في قمّة عربيّة في الجزائر عام 1988، بحسب وكالة غيتي الناشرة لها.
وعمد ناشرو الصورة إلى تغيير ملامح القذافي ليبدو من في الصورة وكأنه فتى صغير يشبهه.
صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “حفيد معمر القذافي”، اكُتشف بالبحث أنها صورة تعود للزعيم الليبي تم التلاعب بها بواسطة برنامج الفوتوشوب.#ليبيا #الشاهد https://t.co/iyQPSXVrTb pic.twitter.com/3WWxF6H8Qm
— صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) November 16, 2022