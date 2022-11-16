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حفيد القذافي صورة طبق الأصل له.. هل هي أصلية؟

الشروق أونلاين
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حفيد القذافي صورة طبق الأصل له.. هل هي أصلية؟
مواقع التواصل
الزعيم معمر القذافي وحفيده المزعوم

تداول ناشطون ليبيون عبر حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، صورة قيل إنها لحفيد زعيمهم الراحل معمر القذافي، لافتين إلى درجة الشبه الكبيرة بينهما.

يظهر في الصورة من يبدو أنه فتى في العقد الثاني من العمر، يرتدي قبعة سوداء، وتتشابه ملامحه مع ملامح معمّر القذافي الذي قُتل في العام 2011 أثناء الثورة على حُكمه.

وجاء في التعليقات المرافقة أن الصورة تُظهر أحد أحفاد القذافي. وأُرفقت بعض المنشورات بعبارة “هذا الشبل من ذاك الأسد”.

وقال تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس إنه بعد أكثر من عقد على مقتل القذافي ما زالت بعض الصفحات الليبية على مواقع التواصل تمجّد إرثه وإرث عائلته التي شاركته في حكمه ليبيا أربعين عاماً بقبضة من حديد.

ولا يُعرف ما إن كانت هذه الصورة ظهرت على سبيل الترويج لعائلة القذافي، أم أنها ظهرت أولاً على سبيل السخرية ثم تداولها مستخدمون مؤيّدون للقذافي على أنها حقيقيّة.

وأرشد تفتيش الوكالة عنها على محرّكات البحث إلى صورة تتشابه عناصرها تماماً – ما عدا الوجه المعدّل – مع الصورة المتداولة.

وتُظهر الصورة الأصليّة معمّر القذافي نفسه في قمّة عربيّة في الجزائر عام 1988، بحسب وكالة غيتي الناشرة لها.

وعمد ناشرو الصورة إلى تغيير ملامح القذافي ليبدو من في الصورة وكأنه فتى صغير يشبهه.

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