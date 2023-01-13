حفيد مانديلا لِشعوب العالم: الحرّية لا تكتمل إلّا بِاستقلال فلسطين والصّحراء الغربية

ألقى حفيد الزّعيم الثوري الرّاحل نيلسون مانديلا كلمة، بِمناسبة افتتاح بطولة إفريقيا اللاعبين المحلّيين بِالجزائر.

حدث ذلك بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، مساء الجمعة.

وشكر حفيد مانديلا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تسمية ملعب براقي بِاسم جدّه أيقونة النضال الإفريقي، وأيضا لِدعوته إلى هذا العرس الكروي القارّي.

وأضاف حفيد مانديلا إن حرّيته لا تكتمل إلّا بِاستعادة فلسطين لاستقلالها من براثن المُحتلّ الصهيوني، وأيضا الجمهورية العربية الصّحراوية الديموقراطية التي يُعاني شعبها جرائم المُستعمِر المغربي.