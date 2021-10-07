حفيظ دراجي: إيقافي من قبل الأمن مجرّد كلام “فيسبوك”
نفى الإعلامي الجزائري والمعلّق التلفزيوني حفيظ دراجي، الخميس، مزاعم إيقافه من قبل قوّات الأمن.
وعاد الإعلامي بِشبكة “بي إن سبورت” القطرية هذه الأيّام إلى الجزائر، بعد غياب دام ثلاثة أعوام.
وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي نبأ إيقاف أفراد الدرك الوطني لِحفيظ دراجي، وهو ما نفاه المعلّق التلفزيوني في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” و”تويتر”، وشدّد على أنه حُظي بِاستقبال حارّ من قبل أبناء بلده.
وتعرّض حفيظ دراجي مُؤخّرا لِحملة مسعورة من قبل ذباب “المروّك”، بعد أن انتصر لِوطنه الجزائر، وسفّه أحلام “العيّاشة” وزبانية قصر محمد السّادس.
سعيد وفخور جدا بالحفاوة التي أحظى بها من طرف كل أبناء بلدي في كل مكان وكل المستويات بعد غياب دام ثلاث سنوات.
الله-الوطن-الأم
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) October 6, 2021
بفضل من الله أنا اليوم في أحضان الوالدة ، أشم رائحتها وأرتشف قهوتها..
الله يحفظ أمهاتكم ويرحم من رحلن عن هذه الدنيا التي لا تساوى شيئا مقابل رضا الله والوالدين.
أنا في أحضان الجزائر الأمة والدولة والشعب المكافح العظيم الذي لا يستسلم ولا ينهزم مهما كانت الظروف. pic.twitter.com/Y4wzYoCQHS
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) October 4, 2021
لأول مرة منذ 14 سنة أحتفل بعيد ميلادي مع أمي وأخواتي وإخواني في الجزائر.
لحظات سعيدة لا تقدر بثمن رغم غياب عائلتي الصغيرة عن الحفل..
شكرا لك “أمي” على هذه اللمة ولكل الأهل والأحبة والأصدقاء الذين لم يبخلوا على بتهانيهم ومشاعرعم الصادقة.
أحبكم وأحترمكم كثيرا.. pic.twitter.com/d2be3hG3A0
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) October 7, 2021