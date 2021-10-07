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رياضة

حفيظ دراجي: إيقافي من قبل الأمن مجرّد كلام “فيسبوك”

علي بهلولي
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حفيظ دراجي: إيقافي من قبل الأمن مجرّد كلام “فيسبوك”

نفى الإعلامي الجزائري والمعلّق التلفزيوني حفيظ دراجي، الخميس، مزاعم إيقافه من قبل قوّات الأمن.

وعاد الإعلامي بِشبكة “بي إن سبورت” القطرية هذه الأيّام إلى الجزائر، بعد غياب دام ثلاثة أعوام.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي نبأ إيقاف أفراد الدرك الوطني لِحفيظ دراجي، وهو ما نفاه المعلّق التلفزيوني في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” و”تويتر”، وشدّد على أنه حُظي بِاستقبال حارّ من قبل أبناء بلده.

وتعرّض حفيظ دراجي مُؤخّرا لِحملة مسعورة من قبل ذباب “المروّك”، بعد أن انتصر لِوطنه الجزائر، وسفّه أحلام “العيّاشة” وزبانية قصر محمد السّادس.

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