حفيظ دراجي: “الفاف” تخلّت عن تنظيم كأس إفريقيا 2025 و2027

قال الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي إن “الفاف” تقدّمت بِطلب إلى الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، مُنسحبة من سباق تنظيم “كان” 2025 و2027.

وفي تغريدة له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الإثنين، كتب المُعلّق بِشبكة قنوات “بي إن سبورتس”: “كما كان منتظرا، الاتحاد الجزائري لكرة القدم يخاطب الكاف رسميا، ويعلن سحب ملف ترشحه لاحتضان نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 و 2027 ، لأنه لم يعد من أولوياته، ويفضل التركيز على تنظيف البيت الكروي، واعادة بعث الكرة الجزائرية، والسعي إلى الفوز بالألقاب القارية أينما نظمت”.

ويُفترض أن تُعلن “الكاف” عن مُستضيفَي نهائيات كأس أمم إفريقيا نُسختَي 2025 و2027، هذا الأربعاء.