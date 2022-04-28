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رياضة

حفيظ دراجي: رد فعل الاتحاد الكاميروني أكد الشكوك حول مباراة الجزائر

س.ح
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حفيظ دراجي: رد فعل الاتحاد الكاميروني أكد الشكوك حول مباراة الجزائر
أرشيف
حفيظ دراجي

وصف الإعلامي والمعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي، في مقال نشره موقع القدس العربي، رد فعل الاتحاد الكاميروني على تصريحات الناخب الوطني بلماضي بالمبالغ فيه، وإنه يؤكد كل الشكوك التي حامت حول الحكم باكاري غاساما.

واعتبر الإعلامي حفيظ دراجي طريقة تفاعل الاتحاد الكاميروني مع تصريحات الناخب الوطني بلماضي الأخيرة تأكيدا لوجود مؤامرة متعددة الأطراف ضد المنتخب الجزائري لمنعه من اقتطاع تأشيرة مونديال قطر 2022.

وأشار المعلق الجزائري إلى أن “رد فعل الاتحاد الكاميروني مبالغ فيه، ويؤكد الشكوك في وجود مؤامرة فعلية ضد المنتخب الجزائري شاركت فيها أطراف عديدة لقطع الطريق أمامه، لعب فيها غاساما دورا لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير من دون شك بحسب الكثير من المختصين”.

وأضاف مذيع قنوات بين سبورتس: “يسعى الاتحاد الكاميروني لتحويل الأنظار عن الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الجزائري للجنة التحكيم في الفيفا”.

وشدد دراجي أن مسار رحلة غاساما الى الجزائر عبر دكار والرباط وتونس ثم الجزائر، حيث التقى بوسطاء بينه وبين صامويل ايتو بحسب الاتحاد الجزائري، يثير العديد من التساؤلات، في الوقت الذي كان قادرا على الانطلاق مباشرة من عاصمة غامبيا بانغول إلى باريس أو اسطنبول وبعدها مباشرة إلى الجزائر.

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