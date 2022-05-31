حفيظ دراجي: هذا هو الحل أمام محرز لوقف ضجة غيابه عن المنتخب

اقترح المعلّق الرياضي حفيظ دراجي على نجم مانشستر سيتي رياض محرز، أن يحضر لتشجيع زملائه في المنتخب الجزائري، من مدرّجات ملعب 5 جويلية، في مقابلة السبت المقبل أمام أوغندا.

وقال دراجي في مقال نشره على موقع “عربي بوست”، إنّه من حقّ جماهير الكرة في الجزائر، أن تلقي باللوم على محرز. بسبب غيابه عن تربّص المنتخب بداعي الإصابة.

“لكن يبقى بإمكان محرز رفع الحرج عن مدربه، وعن زملائه. لو ينتقل إلى الجزائر السبت المقبل لتشجيع المنتخب في خرجته الأولى بعد الإقصاء من مونديال قطر”، يضيف الإعلامي.

وحسب دراجي، فإنّ رياض محرز “يبقى عنصرا مهما في منظومة لعب جمال بلماضي”، مؤكدا أنه سيعود إلى المنتخب في وقت قريب، لخوض استعدادات الخضر للمنافسة على اللقب الإفريقي في كوت ديفوار 2023.

محرز يصدر أول تعليق على قرار إعفائه من مباراتي أوغندا وتنزانيا

وفي 27 ماي 2022، أصدر قائد الفريق الوطني لكرة القدم رياض محرز أول تعليق على قرار إعفائه من مباراتي أوغندا وتنزانيا المقبلتين.

وتأسف قائد المنتخب الوطني في منشور له على صفحته الرسمية عبر انستغرام عن غيابه في المواجهتَين القادمتين ضد أوغندا وتنزانيا.

وقال محرز في المنشور: “حزين جداً لعدم مشاركتي في المباراتين القادمتين لمنتخب بلادي، لكني سأكون خلف إخواني ورفاقي إن شاء الله، شكرا على دعمكم”.

الفاف ترد على جدل بشأن غياب محرز بمنشور “عد سريعا”

رد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الجمعة، بطريقة غير مباشرة، على جدل بشأن سبب غياب قائد المنتخب رياض محرز عن مواجهتَي أوغندا وتنزانيا، متمنيا له الشفاء من الإصابة والعودة إلى صفوف الخضر.

ونشرت الفاف عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي منشورا جاء فيه “نتمنى الشفاء العاجل للاعب المنتخب الوطني رياض محرز، عُد سريعا إلينا”.

وأعلنت الاتحادية في بيان لها الخميس، غياب قائد الخضر عن مواجهتَي أوغندا وتنزانيا وهذا بعد استلامها لرسالة من إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تؤكد عدم جاهزية محرز لخوض المواجهتَين.