رد المعلق الشهير حفيظ دراجي، على منشور أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في دولة الاحتلال مائير المصري، الذي تطاول فيه على الجزائر.

وقال دراجي في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على “تويتر”: “يبدو أن الإفراط في تعاطي المخدّرات أثر على أستاذ في العلوم السياسية الذي لا يعرف التاريخ، ولم يستوعب بأن المحتلّ الذي لم يقدر على غزة وأطفالها، لا يمكنه النيل من الجزائر ورجالها”. وأضاف: “الزمن والآفات ستقضي عليكم.. أما الجزائر فهي عصيّة عليكم”.

وكان الحُثالة مائير المصري قد قال في تغريدة له على “تويتر”: “العراق للعراقيين، اليمن لليمنيين، مصر للمصريين، والجزائر للمغاربة والإسرائيليين. سوف نتقاسمها مع المملكة الشريفة في القريب العاجل. المسألة مسألة وقت”!.