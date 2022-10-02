حفيظ دراجي يُطمئن

طمأن الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي الجمهورَ سهرة السبت، وهوّن من أمر ما حدث.

وكان حفيظ دراجي قد توقّف مُضطرّا عن التعليق عن مباراة فريق إشبيلية وضيفه نادي أتليتيكو مدريد مساء السبت، ضمن إطار الجولة السابعة من عمر البطولة الإسبانية.

وناب زميل آخر عن حفيظ دراجي، في التعليق على وقائع الشوط الثاني من عمر المباراة المُشار إليها، عبر قنوات “بي إن سبورت” القطرية.

وعاد الإعلامي الجزائري في السهرة، وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعد عودتي من إجازة قصيرة، ورغم أنني كنت مُتعبا وددت خدمة جمهوري، لكن للأسف لم أفلح إذ تعذّر عليّ استكمال التعليق على مباراة اليوم. مع العلم أن الأطباء نصحوني بأن أركن للرّاحة لبضعة أيام حتى أتعافى من وعكة صحية بسيطة. شكرا لكل الأحبة الذين يسألون عني، أنا بخير والحمد لله”.

وفضلا عن ممارسته مهنة الإعلام التخصّص الذي درسه في جامعة الجزائر (معهد ITFC سابقا)، يتصدّى الفتى الحراشي الهمام حفيظ دراجي بِشجاعة نادرة لِبيادق نظام المغربي محمد السادس، أو “مسخ” من إعلاميين بِرتبة عملاء جنّدتهم ودسّتهم مخابرات “المخزن” في قنوات إعلامية شتّى مُتفرّقة عبر أرجاء المعمورة، يحشرون خراطيمهم في كلّ ما يتعلّق بـ “مكّة الثوّار”، مُحاولين عبثا النّيل من الجزائر.