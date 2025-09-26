-- -- -- / -- -- --
الجزائر
توزيع 30 كرسيا كهربائيا على ذوي الاحتياجات الخاصة

حقائب ومنح مدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين ببجاية

توفيق بن يحيى
حقائب ومنح مدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين ببجاية

في مبادرة تضامنية وإنسانية قامت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية بجاية بتوزيع زهاء 4700 محفظة مدرسية على التلاميذ في الأطوار التعليم الثلاث و50 ألف منحة مدرسية لفائدة الأطفال المتمدرسين المنتمين إلى العائلات المعوزة والفقيرة.

وهذا في إطار مرافقة هذه الشريحة في الموسم الدراسي الجديد والتقليل من الأعباء المالية على هذه العائلات خاصة في كل ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، كما تم توزيع 30 كرسيا كهربائيا متحركا على أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في سبيل السماح لهم بمزاولة دراستهم والتنقل الجيد إلى المؤسسات التعليمة الخاصة، علما أن مديرية النشاط الاجتماعي لولاية بجاية تتكفل كل سنة بنحو 500 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الإعاقات السمعية الذهنية وفئة الصم والبكم. وتأتي هذه العملية التضامنية في إطار المرافقة لمختلف الفئات من طرف المديرية لتحقيق نتائج ايجابية وجيدة خلال الموسم الدراسي الجديد وهو الأمر الذي تعودت عليه الأقسام الخاصة لولاية بجاية في ظل المجهود الكبير المبذول من طرف القائمين على المراكز المتخصصة التي تحرير على توفير كل الإمكانات لفائدة الأطفال المتمدرسين من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو الأمر الذي ألحت عليه مديرة القطاع على مستوى ولاية بجاية خلال اجتماعها التنسيقي والتوجيهي مع مدراء مراكز المؤسسات المتخصصة مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد كما حرصت على الصحة المدرسية من خلال متابعة المتمدرسين وتعزيز النظافة في هذه المؤسسات.

