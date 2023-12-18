حقائق صادمة يجب أن تعرفيها عن صبغات الشعر

تحتوي صبغات الشعر على أنواع مختلفة من المواد الكيميائية، وبعضها يمكن أن يكون خطيرا إذا تم استخدامها بشكل مفرط مما يعرض الجسم لأمراض قاتلة.

فالصبغات تحتوي على مواد عديمة اللون مثل الأمينات العطرية والفينولات، والتي تمر بتفاعلات كيميائية لتصبح صبغات بوجود بيروكسيد الهيدروجين.

في هذا المقال، سنتطرق لحقائق صادمة ربما ستعرفينها لأول مرة عن صبغات الشعر.

حقائق صادمة

-تحتوي صبغة الشعر على أكثر من 5 آلاف مادة كيميائيةبعضها مواد مسرطنة قوية.

– تستقر الصبغة على فروة الرأس ويتم امتصاصها بواسطة الجلدمما يهدد الجسم بأمراض خطيرة

– استنشاق الأبخرة الكيميائية يشكل تهديدا بقدر امتصاصها

– الألوان الداكنة هي الأكثر خطورة لأنها تحتوي على الرصاص وهو العنصر المسؤول عن تأثير التلوين.

ماهي الأمراض التي تسببها صبغة الشعر؟

التهاب المفاصل الروماتويدي

التعرض المزمن لتلوين الشعر هو أحد عوامل الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

تغيير لون البشرة

يمكن أن تسبب الصبغة مرض”ميتهيموغلوبينية الدم”، وهو تغير لون الجلد عادة إلى اللون الأزرق أو الرمادي الناجم عن نقص الأكسجين والتعرض لمادة “البارافينيلينيديامين”.

و”البارافينيلينيديامين”هي مادة كيميائية شائعة موجودة في منتجات تلوين الشعر خطيرة للغاية، وفي بعض الظروف، قد تسبب الوفاة.

خطرالسرطان عند الرضع

أثبتت الأبحاث وجود صلة بين استخدام صبغة الشعر أثناء الحمل وسرطان الدم عند الأطفال، بحسب موقع globalhealing.

ردود الفعل التحسسية

تحتوي صبغة الشعر على مواد كيميائية يمكن أن تسبب رد فعل تحسسي لدى بعض السيدات.

يمكن أن تشمل أعراض رد الفعل التحسسي الحكة والاحمرار والتورم في فروة الرأس أو الوجه أو الرقبة.

نوبات الربو

يمكن أن تؤدي منتجات تلوين الشعر إلى حدوث نوبات الربو لدى بعض السيدات خاصة إذا تم استنشاق رائحتها.

حساسية الجلد

تسبب صبغة الشعر حساسية جلدية، مما قد يؤدي إلى طفح جلدي أو حكة.

تهيج العين

في بعض الحالات،تكون صبغة الشعر سببا في تهيج العين، مما قد يؤدي إلى احمرار أو حكة أو حرقان.

تكسّر الشعر وتساقطه

تؤدي صبغات الشعر إلى هشاشة الشعر وتكسّره وتساقطه.

الحروق الكيميائية

بإمكان ملونات الشعر أن تسبب حروقاكيميائية إذا لامست الجلد واستعملت لوقت طويل.

مضاعفات الحمل

تشير بعض الدراسات إلى أن التعرض لصبغة الشعر أثناء الحمل قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات معينة، مثل انخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبكرة.

السرطان

تعتبر مختلف الدراسات الطبية صبغات الشعر عامل خطر محتمل لأنواع مختلفة من السرطان، ومعظم القلق يتعلق بالأصباغ شبه الدائمة والدائمة، وفقا لموقع cancer.org.

كيف تقللين من خطر أصباغ الشعر؟

– في حالة إذا كان الشعر تالفا ومتقصفا يُنصح بقصه قبل صبغة، حيث أن أطراف الشعر تكون عرضة لامتصاص اللون الزائد، ويُصبح مظهرها سيئا بعد التلوين.

– يجب تطبيق الصبغة على يد حلاقة متخصصة حتى لا تزيد من فرص تلف الشعر

– يمكن أن تُسبب الصبغة التهابات في فروة الرأس عندما يكون الجلد شديد الحساسية، ولذلك يُفضل تجربتها على منطقة صغيرة أولا.

– كلما استمر وضع الصبغة على الشعر زادت الأضرار على فروة الرأس والبصيلات والخصلاتلذلك لا يُنصح بقاؤها لفترة طويلة على الشعر.

– يُفضل اختيار نوع صبغة خالية من الأمونيا التي تُسبب إجهاد الشعر وتلفه، فهناك العديد من الأنواع الجيدة الأقل ضررا على الشعر.

– يتسبب تكرار صبغ الشعر في مزيد من التلف والضعف لبصيلاته، كما أنها تزيد من فرص تساقطه.

– في حالة صبغ الشعر لا يُنصح بتكرار العملية، وأن يكون مرّة سنويا على الأكثر.

– في حالة اختيار لون بعيد عن لون الشعر تلجأ الحلاقة إلى استخدام بودرة التشقير التي تُسبب أضرار كبيرة على الشعر وفروة الرأس.

– عدم تطبيق الصبغة إذا كان الشعر مجهد وضعيف لأن الصبغة سوف تُسبب ضعفه وتلفه بصورة أكبر.

– يجب التخلص من مشاكل الشعر قبل اتخاذ القرار بتغيير لونه.

– بعد تطبيق الصبغة عليك استخدام حمّام الكريم المرطب والذي يُساعد في استعادة صحة وحيوية الشعر من جديد.

– عدم تعريض الشعر لمزيد من الأضرار عن طريق الحرارة.

– تعرض الشعر لأشعة الشمس له فوائد صحية عديدة ولكن بشروط.

– تناول الأغذية الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الشعر، وأبرزها فيتامين هـ الموجودة في الخضروات والفاكهة المختلفة، بحسب موقع webteb.