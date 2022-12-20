حقد غربي دفين ضدّ العباءة العربية التي ارتداها ميسي

ما زال الغربُ يجترّ حقدَه الدّفين ضدّ العرب، وتنظيم قطر لِنهائيات كأس العالم 2022 لِكرة القدم تحديدا.

وعاد اللاعب الألماني باستين شفاينشتايغر لِيمضغ طعاما نيّئا، وينتقد القطريين على منحهم القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي عباءة عربية (البشت)، في حفل نهائي المونديال وتسليم كأس العالم.

وقال باستيان شفاينشتايغر في أحدث ظهور إعلامي له عبر القناة التلفزيونية العمومية الألمانية “آي آ ردي”، بِشأن ما ارتداه مهاجم الأرجنتين: “نحرم اللاعب من لحظة عظيمة. بدا لي الأمر غير جيّد. يُمكننا أن نفعل ذلك لاحقا في غرفة حفظ الملابس. أعتقد أن ميسي نفسه لم يكن سعيدا. في نظري، لم يكن العمل ناجحا”!

للإشارة، ظهر عديد لاعبي العالم ونجوم الكرة يرتدون ملابس غريبة في كبرى التظاهرات، على غرار نهائيات المونديال، ولم ينطق أمثال “راكب الخنزير” (معنى اسم “شفاينشتايغر”) بِمثل هذا النوع التصريحات الإعلامية.